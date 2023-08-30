Песков: Расследованием крушения самолета Пригожина занимается только Россия

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что расследованием крушения самолета Евгения Пригожина занимается только Россия. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами.
Прежде сообщалось, что российская сторона отказалась допускать Бразилию к расследованию смерти главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом информирует агентство Reuters. Самолет, который потерпел крушение над Тверской областью, был произведен бразильской компанией, в связи с чем, Москве было предложено оказать содействие в выяснении причин аварии.
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