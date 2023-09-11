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Песков: Путин еще не заявлял о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента

11 сентября 2023, 12:28
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин еще не заявлял, что будет выдвигать свою кандидатуру, однако если выдвинет, то реальную конкуренцию ему составить никто не сможет. Об этом Песков сообщил журналистам.

Напомним, ранее Песков заявил, что американская газета New York Times неверно передала его слова о выборах в России в 2024 году. Он также упомянул, что всенародное голосование — это проявление демократии, о чем ранее говорил сам президент России.

Также зампред ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что перед выборами президента России в законодательство могут быть внесены изменения. В настоящее время идёт работа над тщательным изучением документа, а также выявляются моменты, требующие актуализации.

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#рф
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В Кремле ответили на вопрос об атаках киевских беспилотников
Песков: Россия скоро сможет полностью ликвидировать угрозу беспилотников
11 сентября 2023, 12:45

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что киевский режим тяготеет к практике продолжения ударов по России, спецоперация на Украине будет продолжена, чтобы прекратить эту практику. Об этом Песков сообщил журналистам.
Песков подчеркнул, что со временем Россия будет готова полностью ликвидировать угрозу в виде атаки украинских беспилотников. 

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотный летательный аппарат.

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Песков: Путин еще не заявлял о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента

Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в мероприятиях ВЭФ
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#путин
#песков
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В Кремле заявили, что врагам России вряд ли найдется здесь место
11 сентября 2023, 12:33

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для покинувших страну россиян вряд ли найдется здесь достойное место.
Он выразил уверенность, что многие россияне, покинувшие страну, рано или поздно захотят вернуться в Россию, учитывая стабильность в экономике.

«Преувеличивать количество россиян, ставших врагами страны, не нужно, но для них вряд ли найдется место на родине», - заявил Песков.

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#песков
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Ким Чен Ын выехал в Россию на встречу с Путиным
11 сентября 2023, 12:18

Фото: РИА Новости/Александр Сафронов

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сел на поезд в Пхеньяне и выехал в Россию, чтобы встретиться со своим коллегой владимиром Путиным в рамках ВЭФ 13 сентября. Об этом сообщает издание YTN со ссылкой на источник в правительстве.
При этом сам Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в мероприятиях Восточного экономического форума.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что встреча президента РФ Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном может пройти 13 сентября. Уточнялось, что Ким Чен Ын отправится в Россию из Пхеньяна, скорее всего, на бронепоезде. Поезд прибудет во Владивосток, где и пройдет встреча с президентом России. 

В последний раз Ким Чен Ын посещал Россию в 2019 году. Северокорейский лидер прибыл на станцию Хасан, после чего поехал во Владивосток.

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#кндр
#рф
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Россия предложила безвизовый режим нескольким странам
11 сентября 2023, 12:13

Фото: istock / FTiare

Министр экономического развития России Максим Решетников рассказал о предложении российской стороной полной отмены туристических виз нескольким странам Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.
Заявление Решетников озвучил в ходе выступления на сессии «Въездной туризм: вызовы и возможности в новой реальности» в рамках ВЭФ, который проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября.
«Полную отмену виз мы предложили Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии», — цитирует министра РИА Новости.

Решетников призывает к более активному продвижению России на зарубежных рынках ради стимуляции туристического обмена с другими странами. Развитие безвизового режима также обусловлено интересом к росту туристов класса премиум.

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#туризм
#министр
#развитие
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В Дмитрове у школьницы в руках загорелся телефон
11 сентября 2023, 12:04

Фото6 iStock/dolgachov

В подмосковном Дмитрове телефон загорелся прямо в руках у ученицы школы №8. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».
Согласно сообщению, телефонный аппарат загорелся прямо в руках у школьницы. По коридору сразу распространился едкий дым, что вызвало панику и небольшую давку среду учащихся. Однако все дети были оперативно эвакуированы на улицу. По словам свидетелей происшествия, девочка зашла поиграть в PUBG, после чего и возникло возгорание. На данный момент марка смартфона не уточняется.

Ранее также стало известно, что в хуторе Красный Десант Ростовской области подросток пришел в школу с ножом и ранил четверых взрослых людей. Подростка задержали очевидцы ЧП. Им оказался ученик девятого класса этой же школы. У молодого человека имеется определённое психическое заболевание.

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#возгорание
#происшествия
#девочка
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Собянин одержал безоговорочную победу на выборах мэра Москвы, набрав 76,39%
11 сентября 2023, 11:50

Фото: сайт Кремля

Действующий мэр столицы России Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы, набрав 2 млн 499 тысяч 114 голосов, что составило 76,39% после обработки всех протоколов. Такие данные следуют из трансляции подсчета голосов.
После подсчета голосов Сергей Собянин в своём личном блоге поблагодарил жителей столицы за поддержку на выборах и пообещал развивать Москву. По его словам, впереди большая, трудная, сложная, но очень важная работа для страны, для города, для москвичей. Я сделаю все, чтобы наш город стал еще круче и краше. По мнению столичного градоначальника, это вполне выполнимая задача, потому что заниматься ею будут «мужественные, талантливые, трудолюбивые москвичи».

Сергей Собянин набрал 2 млн 499 тысяч 114 голосов. Следом за ним идёт кандидат от КПРФ Леонид Зюганов, у которого 265 тысяч 374 голоса. На третьем месте – Борис Чернышов от партии ЛДПР со 183 тысячами 529 голосами  голосами. Четвёртым стал Владислав Даванков от партии «Новые люди», который набрал в онлайн-голосовании 174 тысячи 869 голосов. Завершает список кандидат «Справедливой России» Дмитрий Гусев, набрав 128 тысячи 704 голоса.

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#сергей собянин
#город
#люди
#кпрф
#лдпр
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Нарышкин предупредил об угрозе со стороны Польши и Прибалтики
11 сентября 2023, 11:44

Фото: РИА Новости / Алексей Никольский

Глава Службы Внешней Разведки России Сергей Нарышкин предостерег, что угроза, исходящая от Польши и Прибалтики, сохраняется. Об этом эксперт заявил на открытии памятника Феликсу Дзержинскому в штаб-квартире СВР.

«Существуют угрозы нашей стране, нашим гражданам со стороны Польши и Прибалтики», — цитируют слова Нарышкина РИА Новости.
Нарышкин отметил, что расположение памятника было выбрано неспроста: голова Дзержинского смотрит в сторону северо-запада, в направлении столицы Польши и балтийских стран. Новый памятник Дзержинскому является точной копией знаменитого памятника скульптора Советского союза Евгения Вучетича, уменьшенной в несколько раз. По этой причине менять сторону направления взгляда «не имели права».

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#эксперт
#памятник
#новости
#польша
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В Нидерландах заявили о победе России в конфликте с США и НАТО
11 сентября 2023, 11:32

Фото: iStock/stormwatch153

Депутат нидерландской партии «Форум за демократию», европарламентарий Марсель де Грааф заявил, что Россия по факту уже одержала победу в конфликте с США и НАТО, а вот Евросоюз проигрывает по многим направлениям.
«Фактически Россия уже является большим победителем в этом конфликте с США/НАТО: дедолларизация, расширение влияния России повсюду, кроме Запада, растущая экономика, устойчивость к западным санкциям», - написал де Грааф в своей соцсети.

Он также добавил, что страны Евросоюза уже потерпели поражение, став марионетками в руках США, на что указывает экономический спад. По его словам, по итогам саммита G20 стало ясно, что Запад больше не имеет возможности заставить весь мир себе подчиняться.

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#сша
#россия
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#ес
#нато
#запад
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Медведев предложил приостановить дипломатические отношения с Евросоюзом
Медведев предложил на время отозвать всех дипломатов из Евросоюза в Россию
11 сентября 2023, 11:30

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что было бы лучше на время приостановить дипломатические сношения с ЕС и вывести дипломатический персонал в Россию. Об этом Медведев написал в своем телеграм-канале.
Медведев отметил, что руководители ЕС «прямо и без околичностей сказали всем россиянам: вы для нас люди второго сорта». По словам зампреда Совбеза РФ, такие действия Евросоюза — это оскорбление каждого российского гражданина.

Напомним, Евросоюз подтвердил запрет для россиян въезда в страны ЕС на личных автомобилях. Запрещено также ввозить смартфоны, ноутбуки, драгоценности и даже шампуни. Еврокомиссия уточнила, что въезд в страну ЕС на автомобиле, зарегистрированном в России, будет расцениваться как запрещенный импорт.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас прокомментировал действия ЕС, заявив, что западные санкции, которые направлены в отношении всех россиях, это «дискриминация в чистом виде на основании паспорта». 

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