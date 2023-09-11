Песков: Путин еще не заявлял о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин еще не заявлял, что будет выдвигать свою кандидатуру, однако если выдвинет, то реальную конкуренцию ему составить никто не сможет. Об этом Песков сообщил журналистам.
Также зампред ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что перед выборами президента России в законодательство могут быть внесены изменения. В настоящее время идёт работа над тщательным изучением документа, а также выявляются моменты, требующие актуализации.
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