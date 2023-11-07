Песков: РФ продолжит контакты с Палестиной, Израилем и Египтом по гумпомощи Газе

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ продолжит контакты и с палестинцами, и с израильтянами, и с египтянами для доставки гуманитарной помощи в Газу, однако на данный момент все сложно. Об этом Песков сообщил журналистам.
Песков отметил, что РФ является не единственной страной, которая помогает и помогает в таких объёмах Палестине.
Ранее сообщалось, что МЧС России отправит 60 тонн гуманитарного груза в сектор Газа. Отмечается, что доставка грузов будет осуществляться на двух спецбортах МЧС. Россия отправит в сектор Газа продовольствие, средства личной гигиены, матрасы, подушки и иные жизненно необходимые товары.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
Читайте также:
МЧС России отправило 60 тонн гуманитарной помощи жителям сектора Газа
Песков: ситуация на Ближнем Востоке с гуманитарной точки зрения катастрофическая
МИД РФ: заявление Израиля о ядерном оружии вызвало вопрос о его наличии у страны
Ранее сообщалось, что МЧС России отправит 60 тонн гуманитарного груза в сектор Газа. Отмечается, что доставка грузов будет осуществляться на двух спецбортах МЧС. Россия отправит в сектор Газа продовольствие, средства личной гигиены, матрасы, подушки и иные жизненно необходимые товары.
Читайте также:
МЧС России отправило 60 тонн гуманитарной помощи жителям сектора Газа
Песков: ситуация на Ближнем Востоке с гуманитарной точки зрения катастрофическая
МИД РФ: заявление Израиля о ядерном оружии вызвало вопрос о его наличии у страны
Екатерина Коршунова