Песков: РФ в контакте с палестинскими властями, там проживает много россиян

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ находится в контакте с палестинскими властями по ситуации в Израиле. Об этом Песков сообщил журналистам.
Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.
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Екатерина Коршунова