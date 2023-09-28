Песков: В России нужно повышать расходы на оборону

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости повышения расходов на оборону России в условиях гибридной войны.
«Очевидно, что такое повышение необходимо, абсолютно необходимо, потому что мы живем в состоянии гибридной войны, которая развязана против нас», - заявил Песков, говоря о проекте бюджета.
Он добавил, что Россия продолжает проведение специальной военной операции, что, по его словам, требует больших расходов.
Читайте также:
Песков прокомментировал приветствие Зеленским ветерана СС в Канаде
Песков отреагировал на заявление Клинтон, обвинившей Путина в расширении НАТО
Песков раскрыл судьбу танков Abrams, переданных Украине
Элина Позднякова