Песков: Российские военные не наносят удары по гражданским целям

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Российская армия работает только по военным целям и не наносит удары по гражданской инфраструктуре, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Мы по-прежнему повторяем, российские военные не наносят удары по гражданским целям, удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства», - прокомментировал ситуацию Песков.Напомним, 5 октября по кафе в селе Гроза Харьковской области был нанесен ракетный удар. В результате, погиб 51 человек. В СМИ этот случай называют самым массовым по количеству жертв среди мирного населения с начала специальной военной операции. Кто именно совершил это преступление - в настоящий момент устанавливается.
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