Песков: Россия делала все, чтобы установить мир на Донбассе

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После того, как в 2014 году Украину потряс государственный переворот, Россия делала все, чтобы установить мир на Донбассе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов».
«Когда в 2014 году на Украине случился переворот, а это был именно государственный переворот, и когда там начали поднимать голову националисты, и когда Донбасс не захотел с ними жить, когда понял, что власть националистов устанавливается, был очень сложный момент. И Россия делала все, чтобы не допустить войны. Россия делала все, чтобы выйти на мирное урегулирование этой проблемы и политико-дипломатическими методами отстоять права Донбасса и жителей Донбасса», - прокомментировал ситуацию Песков.
Напомним, 21 февраля 2014 года протестующий на «Майдане Независимости» свергли президента Украины Виктора Януковича, был подписан документ о возвращении страны к парламентско-президентской форме правления, Верховная рада избрала новым главой Украины Петра Порошенко.
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