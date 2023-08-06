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Песков: Россия хочет контролировать регионы, которые записаны в ее Конституции

06 августа 2023, 15:30

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ хочет контролировать все те регионы, которые на данный момент записаны в Конституции страны как российские. Такой ответ Пескова последовал в ответ на вопрос New York Times о том, стремится ли Россия получить больше украинских территорий.
Напомним, референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября прошлого года.

Ранее Песков заявил, что государство должно отстаивать свои интересы и правоту перед своими гражданами, а также убеждать их в том, что все совершаемые действия правильные. По словам пресс-секретаря, интересы страны также необходимо отстаивать перед другими государствами.


По словам пресс-секретаря, Россия и многие другие государства не хотят жить по правилам, которые устанавливает Запад. Песков отметил, что Запад не желает придерживаться международного права. Он также подчеркнул, что все действия России полностью основываются на международном праве».

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Песков считает, что государство должно отстаивать свои интересы и правоту перед гражданами

Песков: Россия и многие другие страны мира не хотят жить по правилам Запада
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#песков
#рф
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Песков: В настоящее время оснований для мирного соглашения с Киевом нет
06 августа 2023, 15:41

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данный момент основания для мирного соглашения с Киевом отсутствуют.
По словам пресс-секретаря, специальная операция на Украине будет продолжаться.

Ранее Песков заявил, что РФ хочет контролировать все те регионы, которые на данный момент записаны в Конституции страны как российские. Такой ответ Пескова последовал в ответ на вопрос New York Times о том, стремится ли Россия получить больше украинских территорий.

Напомним, ​пресс-секретарь сообщил, что Россия и многие другие государства не хотят жить по правилам, которые устанавливает Запад. Песков отметил, что Запад не желает придерживаться международного права. Он также подчеркнул, что все действия России полностью основываются на международном праве».

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Песков считает, что государство должно отстаивать свои интересы и правоту перед гражданами

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#запад
#песков
#рф
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Рябков: участие стран БРИКС в Джидде может донести западным партнерам Киева здравый смысл
06 августа 2023, 14:27

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что участие стран БРИКС в консультациях в Джидде по украинскому вопросу может принести пользу в целях того, чтобы донести здравый смысл до западных партнеров Киева. Об этом пишет ТАСС.
Рябков отметил, что РФ обсудит с государствами БРИКС, принявшими участие в переговорах в Саудовской Аравии, итоги прошедших консультаций. Он также добавил, что встреча в Джидде — это отражение западной попытки продолжить усилия по мобилизации глобального Юга на поддержку «мирного плана» Зеленского.

По мнению замглавы МИД РФ, план Зеленского изначально был провальным.

Напомним, в субботу, 5 августа, в Джидде начались переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, кроме России.

Ранее Киев на переговорах по ситуации на Украине в саудовском городе Джидда больше не предлагал принятие "мирного плана" украинского президента Владимира Зеленского. На предыдущих переговорах, которые проводились в Копенгагене, Киев настаивал на том, чтобы крупные страны прияли мирный план, который сработает только после того, как Россия выведет свои войска с украинской территории.

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#россия
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Киев в Джидде не настаивал на принятии мирного плана Зеленского, пишут СМИ
WSJ: Киев на переговорах в Джидде больше не настаивал на принятии мирного плана Зеленского
06 августа 2023, 13:16

Фото: istockphoto / JARAMA

Киев на переговорах по ситуации на Украине в саудовском городе Джидда больше не предлагал принятие "мирного плана" украинского президента Владимира Зеленского, передает издание Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников.
В материале отмечают, что на предыдущих переговорах, которые проводились в Копенгагене, Киев настаивал на том, чтобы крупные страны прияли мирный план, который сработает только после того, как Россия выведет свои войска с украинской территории. 
 
По мнению автора WSJ, участники текущих переговоров проявили больше желания достичь консенсуса.

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#россия
#страны
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#киев
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Зеленский анонсировал новые кадровые чистки для борьбы с коррупцией
06 августа 2023, 12:52

Фото: iStock/alzay

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о появлении нового витка кадровых чисток в рамках инициативы по борьбе с коррупцией. Об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что таким заявлением киевский режим пытается произвести впечатление на своих западных союзников. Зеленский не назвал конкретных имен, кого ожидает увольнение.

Сообщается, что недавно президент Украины выразил недовольство по поводу коррупции, которая была выявлена в ходе проверки украинских военкоматов.

Напомним, ранее обозреватель издания The Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон заявил, что Украина рискует лишиться ключевых союзников, таких как Великобритания и Польша, из-за странных политических и военных ходов президента Зеленского.

В своей публикации он отметил, что на фоне провала украинского контрнаступления Зеленский позволил себе истеричные выпады в сторону союзников, помощь которых показалась ему недостаточной. 

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#киев
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Французский политик Филиппо призвал Париж научиться разговаривать с Африкой на равных
06 августа 2023, 09:43

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Чтобы избежать кризисов и роста антифранцузских настроений в Африке, Париж должен извлечь уроки из ситуации в Нигере, а также начать говорить со странами Африки на равных.
Об этом заявил 6 августа лидер французской партии «Патриоты», бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

«Нужно говорить ясно, не надо принимать людей за дураков. У Франции есть  интересы, которые она должна защищать, но она должна заявлять об этом прямо, а не пытаться заставлять всех верить, что она борется за что-то другое», —сказал Флориан Филиппо в беседе с ТАСС.
Французский политик считает, что из-за прошлых дипломатических ошибок западных правительств, на Африканском континенте растут антизападные настроения, в их числе и антифранцузские. Комментируя ситуацию в Нигере, Филиппо отметил, что в данный момент там «затрагиваются стратегические интересы Франции», и Макрон мог бы и прервать свой отпуск. 

То, что происходит в Нигере, является «серьёзным кризисом для Франции», говорит Филиппо. Он отметил, что французская сторона получала 18% поставок урана для атомных станций из Нигера, где находится и французская «военная база с 1,5 тыс. солдат». 

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В речи Гуттериша о Хиросиме не прозвучало, кто сбросил ядерную бомбу на город

Трамп заявил, что способен предотвратить третью мировую войну

#франция
#нигер
#париж
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В речи Гуттериша о Хиросиме не прозвучало, кто сбросил ядерную бомбу на город
06 августа 2023, 08:27

Фото: iStock/rarrarorro

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш в своей речи, которая была посвящена ядерной бомбардировке Хиросимы, не стал упоминать США.
«Применение ядерного оружия недопустимо. Ликвидация ядерного оружия является главным приоритетом ООН в области разоружения. Мы не успокоимся, пока ядерная тень навсегда не исчезнет. Довольно Хиросимы. Довольно Нагасаки», —передала речь генсека его заместитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.
В речи генсека ООН не были упомянуты США: именно на них лежит ответственность за ядерные удары, которые унесли жизни сотен тысяч людей и отравили здоровье миллионам выживших.

История Хиросимы и Нагасаки навсегда останется в памяти человечества как одна из самых трагичных страниц Второй мировой войны. Эти два японских города стали жертвами первых ядерных бомбардировок, совершённых Соединёнными Штатами Америки в 1945 году. Ядерная война привела к окончанию другой битвы, но оставила глубокий след на судьбе тысяч людей. Взрывы уничтожили большую часть этих городов, а точное число погибших до сих пор неизвестно: в среднем считается, что их не менее 200 тысяч. Ещё больше людей оказались покалечены и остались без крова. В день годовщины ужасного события решили вспомнить, как это было. Подробнее — в материале «Радио 1».

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Трамп заявил, что способен предотвратить третью мировую войну

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#ядерное оружие
#война
#сша
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Трамп заявил, что способен предотвратить третью мировую войну
06 августа 2023, 07:59

Фото: сайт Кремля

Экс-президент США Дональд Трамп сделал заявление, что только он сможет предотвратить третью мировую войну.
Данное заявление он сделал, выступая в Южной Каролине перед своими сторонниками. По словам Трампа, мировое вооружение достигло такой мощности, что способно уничтожить весь мир.
 
Трамп планирует сразу после избрания на новый президентский срок добиться мирного урегулирования украинского конфликта. По его словам, он предложит условия мирного соглашения, которые будут приемлемыми для одной и другой стороны.
 
Ранее Трамп обвинял действующего президента США Джо Байдена в попытке развязать третью мировую войну. Он обращал внимание на массовые поставки вооружения на Украину.
 
Выборы в США состояться осенью 2024 года. ​

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#сша
#дональд трамп
#война
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В России три населенных пункта отрезало от транспортного сообщения из-за дождей
В Приморье населенные пункты отрезало от транспортного сообщения из-за дождей
06 августа 2023, 05:41

Фото: iStock/horkins

После сильных ливней в Приморском крае связь с тремя населенными пунктами была прервана. Информация об этом опубликована в Telegram-канале администрации региона.
В результате неблагоприятных погодных условий в семи районах Приморья образовались затопления шириной от 20 до 50 метров и глубиной до метра. На утро 6 августа, воскресенье, от общего сообщения отрезаны Садовое, Муравейка и Фурманово. При этом уровень воды в различных частях края продолжает расти.

Кроме того, легковые автомобили столкнулись с трудностями передвижения на участке в 78 км трассы Дальнереченск — Ариадное в Дальнереченском районе.

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#град
#автомобили
#трассы
#похолодание
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Названы способы применения ВСУ истребителей F-16
«Известия»: ВСУ могут применить F-16 для борьбы с российской авиацией
06 августа 2023, 04:51

istockphoto/Maikel de Vaan

Военный аналитик Дмитрий Корнев представил возможные варианты использования украинскими вооруженными силами американских истребителей F-16. Сообщение об этом появилось в газете «Известия».
Согласно этим данным, F-16 могут служить в роли воздушных стартовых площадок для ракет «воздух-земля». В таком контексте самолеты будут действовать в пределах зоны своей противовоздушной обороны, и требования к квалификации пилотов для таких миссий могут быть снижены. Кроме того, истребители могут выполнять функции перехватчиков ПВО. В частности, они могут использоваться для противодействия беспилотным летательным аппаратам и крылатым ракетам.

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