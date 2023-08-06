Песков: Россия хочет контролировать регионы, которые записаны в ее Конституции

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ хочет контролировать все те регионы, которые на данный момент записаны в Конституции страны как российские. Такой ответ Пескова последовал в ответ на вопрос New York Times о том, стремится ли Россия получить больше украинских территорий.
Напомним, референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября прошлого года.
Ранее Песков заявил, что государство должно отстаивать свои интересы и правоту перед своими гражданами, а также убеждать их в том, что все совершаемые действия правильные. По словам пресс-секретаря, интересы страны также необходимо отстаивать перед другими государствами.
По словам пресс-секретаря, Россия и многие другие государства не хотят жить по правилам, которые устанавливает Запад. Песков отметил, что Запад не желает придерживаться международного права. Он также подчеркнул, что все действия России полностью основываются на международном праве».
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Песков: Россия и многие другие страны мира не хотят жить по правилам Запада
Ранее Песков заявил, что государство должно отстаивать свои интересы и правоту перед своими гражданами, а также убеждать их в том, что все совершаемые действия правильные. По словам пресс-секретаря, интересы страны также необходимо отстаивать перед другими государствами.
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Песков: Россия и многие другие страны мира не хотят жить по правилам Запада
Екатерина Коршунова