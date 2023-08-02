Песков: Россия и многие другие страны мира не хотят жить по правилам Запада

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и многие другие государства не хотят жить по правилам, которые устанавливает Запад. Об этом Песков сообщил журналистам.
Песков отметил, что Запад не желает придерживаться международного права.
Напомним, ранее Песков заявил, что Западные СМИ живут в состоянии военной пропаганды, от которой уже начали уставать читатели. По его словам, «самые уважаемые СМИ» получают «указиловки» от западных служб, которые, зачастую, несут в себе ложную информацию.
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«Происходит поэтому такая ломка, нужно нам больше тяготеть к международному праву. Здесь все, что делаем мы, полностью зиждется на международном праве», — подчеркнул пресс-секретарь.
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Екатерина Коршунова