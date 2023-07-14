Песков: Россия не делала заявлений о продлении зерновой сделки

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление, что Владимир Путин согласился продлить зерновую сделку.
«Никаких заявлений на этот счёт с российской стороны не было», - приводит РИА Новости слова Пескова.
Напомним, AFP, ссылаясь на турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана сообщало, что Путин согласился продлить зерновую сделку. При этом 13 июля Путин заявил, что зерновая сделка будет продлена только в случае выполнения данных России обещаний. Уточним, что речь идет о разблокировании экспорта российского продовольствия, а также удобрений, в первую очередь аммиака. Напомним, что зерновая сделка истекает 17 июля.
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