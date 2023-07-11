Песков: Россия ответит на решение Франции поставить Украине дальнобойные ракеты

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия примет контрмеры из-за передачи Францией на Украину ракет дальнего радиуса.
Он назвал решение властей о поставке Украине дальнобойных ракет ошибочным. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами.
Спикер Кремля заявил, что последствия могут наступить для украинской стороны. Он указал на необходимость выяснить радиус поражения вооружения и предупредил об ответных мерах, которые Москва будет вынуждена предпринять.
Ранее о поставке Украине дальнобойные ракет SCALP заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Он сообщил, что ракеты смогут преодолевать расстояние 200 км.
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Спикер Кремля заявил, что последствия могут наступить для украинской стороны. Он указал на необходимость выяснить радиус поражения вооружения и предупредил об ответных мерах, которые Москва будет вынуждена предпринять.
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Анастасия Крестьянова