Песков: Россия занимает ответственную позицию по поставкам продуктов в Африку

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ занимает ответственную позицию по поставкам продуктов питания в страны Африки. Об этом Песков сообщил журналистам.
Напомним, ранее сообщалось, что Москва рассматривает инициативу президента России Владимира Путина по поставке Турции 1 миллиона тонн зерна для переработки и отправки в нуждающиеся страны в качестве рабочей альтернативы для черноморской сделки.
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