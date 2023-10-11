Песков: с релокантами, вставшими на сторону Киева, России не по пути

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с релокантами, вставшими на сторону Киева, нам не попути. Однако остальные россияне свободно могут выбирать место для жительства и родина их всегда ждет.
«Спикер Думы говорил о тех, кто занял ярковыраженную антироссийскую позицию, стал на сторону киевского режима. Да, действительно, с этими людьми нам не по пути», - так прокомментировал Песков заявление Володина.
Однако он добавил, что большинство россиян могут самостоятельно выбирать страну для жилья, и родина их всегда ждёт.
При этом губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что регион не будет принимать релокантов, так как нуждается в образованных и грамотных людях.
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