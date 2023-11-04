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Украина-несчастная страна, если другая страна платит за неё, чтобы обеспечить приход к власти нужного правительства.
Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время своего выступления на марафоне общества «Знание» на выставке-форуме «Россия», пишет ТАСС.
Дмитрий Песков напомнил о словах исполняющей обязанности первого заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. Она в интервью CNN сказала, что США с 1991 года потратили $5 млрд на помощь «более сильному демократическому правительству» получить власть на Украине.
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Дмитрий Песков напомнил о словах исполняющей обязанности первого заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. Она в интервью CNN сказала, что США с 1991 года потратили $5 млрд на помощь «более сильному демократическому правительству» получить власть на Украине.
«Это несчастная страна, понимаете? За которую другая страна думает, какое у неё должно быть правительство, и платит, как в такси», —сказал Дмитрий Песков.Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал статью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, написанную для издания The Economist. Валерий Залужный утверждает, что конфликт с Россией оказался в тупике. Зеленский с таким мнением не согласен.
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Мария Фирсова