Песков: ситуация на Ближнем Востоке с гуманитарной точки зрения катастрофическая

Израильская сторона заявила о готовности наносить удары по всему Ближнему Востоку. Кроме того, чиновники намекают, что в стране есть ядерное оружие и возможность его применения существует. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях в зоне конфликта и о том, как на слова о ядерных боеприпасах отреагировали в МИД РФ.