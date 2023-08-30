Песков: ситуация в Габоне является предметом глубокой озабоченности

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Габоне — предмет глубокой озабоченности, в Кремле наблюдают за происходящей там ситуацией.
Военные, захватившие власть в Габоне, поместили президента страны под домашний арест и задержали его сына. В эфире телеканала Gabon 24 военнослужащие Габона заявили, что положат конец существующему режиму. Они также добавили, что защищают мир в стране, так как безответственная политика президента Габона приводит только к ухудшению внутренних дел в государстве, напрямую воздействующих на обострение проблем в обществе.
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