Песков сказал, что нужно для анализа выступления Путина на Валдайском форуме

Фото: сайт Кремля
Дмитрий Песков считает, что для анализа выступления Владимира Путина на Валдайском форуме потребуется время.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что много важных заявлений сделал президент Владимир Путин в ходе выступления на площадке клуба «Валдай».
Для анализа выступления нужно время, и речь идёт об очень крупном, концептуальном мировоззренческом выступлении, считает Песков.
Владимир Путин в четверг провел около четырёх часов на площадке клуба «Валдай». За это время он высказался по всем актуальным темам.
В том числе президент РФ Владимир Путин высказался о России в НАТО. Владимир Путин сказал, что высказывал ранее предложения о вступлении России в НАТО, но альянсу она не нужна.
Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» прощло 5 октября 2023, в 14:00. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что речь президента будет крайне содержательной.
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Для анализа выступления нужно время, и речь идёт об очень крупном, концептуальном мировоззренческом выступлении, считает Песков.
В том числе президент РФ Владимир Путин высказался о России в НАТО. Владимир Путин сказал, что высказывал ранее предложения о вступлении России в НАТО, но альянсу она не нужна.
Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» прощло 5 октября 2023, в 14:00. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что речь президента будет крайне содержательной.
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Мария Фирсова