Песков: СКР даны поручения по расследованию нападения на Милашину и Немова

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что СКР даны необходимые поручения после нападения на журналистку Милашину и адвоката Немова, работа в этом направлении идет.
Накануне сообщалось, что неустановленные лица жестоко избили журналистку Милашину и адвоката Немова, которые направлялись в суд для участия в процессе оглашения приговора супруге экс-судьи Верховного суда. Пострадавшие получили травмы и были госпитализированы. Об инциденте было доложено президенту России Владимиру Путину.
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Анастасия Крестьянова