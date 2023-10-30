Песков согласился со словами Шойгу о столкновении ядерных держав

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле абсолютно солидарны со словами министра обороны РФ Сергея Шойгу об угрозе военного столкновения ядерных держав. Об этом Песков сообщил журналистам.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Пекин в рамках рабочего визита. В ходе этой поездки, глава военного ведомства планирует участвовать в 10-м Сяншаньском форуме по вопросам безопасности, где представители из различных стран мира будут обсуждать глобальные вопросы безопасности.
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