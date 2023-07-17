Песков сообщил о прекращении зерновой сделки

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что действие зерновой сделки прекращается.
Дмитрий Песков сообщил, что Россия приостанавливает зерновую сделку и будет готова вернуться к её реализации, когда будет выполнена российская часть договорённостей.
Под «зерновой сделкой» подразумевается соглашение об экспорте украинского зерна в зарубежные страны, которое заключили противоборствующие стороны при посредничестве Турции и ООН.
Сделка длилась около года. За это время из Украины вывезли миллионы тонн зерна.
Россия неоднократно выражала своё недовольство тем, что многие пункты соглашения, которые касались экспорта российских удобрений, не были выполнены. Но Россия продолжала продлевать сделку, основными бенефициарами которой выступали Турция и Китай.
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Под «зерновой сделкой» подразумевается соглашение об экспорте украинского зерна в зарубежные страны, которое заключили противоборствующие стороны при посредничестве Турции и ООН.
Россия неоднократно выражала своё недовольство тем, что многие пункты соглашения, которые касались экспорта российских удобрений, не были выполнены. Но Россия продолжала продлевать сделку, основными бенефициарами которой выступали Турция и Китай.
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Мария Фирсова