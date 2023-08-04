Песков: США должны поспособствовать выполнению части зерновой сделки касаемо РФ

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США должны принять меры, чтобы осуществить условия зерновой сделки, касающиеся России, а не просто давать какие-то обещания.
Песков подчеркнул, что американцам нет необходимости обеспечивать безопасность в рамках зерновой сделки, так как это делалось и без них.
По его словам, как только будет выполнены обязательства в рамках зерновой сделки в отношении России, страна незамедлительно вернется к зерновому соглашению.
При этом российский лидер Владимир Путин, в телефонном разговоре с главой Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, заявил, что продление зерновой сделки потеряло смысл без реализации российских договоренностей.
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«Американцы должны, если хотят, поспособствовать тому, чтобы была выполнена причитающаяся России часть зерновой сделки. Не пообещать, что они задумаются об этом, а выполнить», - заявил Песков.
При этом российский лидер Владимир Путин, в телефонном разговоре с главой Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, заявил, что продление зерновой сделки потеряло смысл без реализации российских договоренностей.
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Элина Позднякова