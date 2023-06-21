Песков: США ведут внешнюю политику, которая стала неприемлемой для многих государств

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Дмитрий Песков прокомментировал слова Байдена о Си Цзиньпине
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на заявление главы США Джо Байдена о том, что лидер КНР Си Цзиньпин – диктатор, сообщает «РИА Новости».
По словам Песков, действия США становятся все более непредсказуемы, учитывая то, что всего за сутки до этого высказывания Китай посетил американский госсекретарь Блинкен, с целью наладить китайско-американские отношения. При этом, пресс-секретарь Путина подчеркнул, что внешняя политика, проводимая Штатами, «уже стала неприемлемой для многих государств».
Песков подчеркнул, что этот вопрос – личное дело американское администрации, поскольку у нас (РФ) есть свои плохие отношения с США и хорошие с КНР.
Ранее «Радио 1» сообщало, что официальный представитель МИД Мао Нин выразил протест на слова американского лидера Джо Байдена о Си Цзиньпине. «(Эти действия) являются серьезным посягательством на политическое достоинство Китая и открытой политической провокацией», - заявили в МИД КНР.
По словам Песков, действия США становятся все более непредсказуемы, учитывая то, что всего за сутки до этого высказывания Китай посетил американский госсекретарь Блинкен, с целью наладить китайско-американские отношения. При этом, пресс-секретарь Путина подчеркнул, что внешняя политика, проводимая Штатами, «уже стала неприемлемой для многих государств».
Ранее «Радио 1» сообщало, что официальный представитель МИД Мао Нин выразил протест на слова американского лидера Джо Байдена о Си Цзиньпине. «(Эти действия) являются серьезным посягательством на политическое достоинство Китая и открытой политической провокацией», - заявили в МИД КНР.
Евгения Парфентьева