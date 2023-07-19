Песков: Страны Запада готовы хранить молчание по поводу любых терактов Киева

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Страны коллективного Запада готовы закрывать глаза по поводу любых преступлений и терактов киевского режима в отношении России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что Запад с одобрительным молчанием относится к террористическим атакам Киева, будь то обстрелы мирного населения в Белгородской области или взрыв Крымского моста. Все, что наносит ущерб России, не является для западных стран чем-то непозволительным, подытожил пресс-секретарь президента РФ.
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Александр Бойцов