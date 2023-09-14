«За 12 серебрянников». Песков назвал предателями бизнесменов, готовых на все ради снятия санкций

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал предателями бизнесменов, которые занимают антироссийскую позицию ради снятия санкций.
По словам Пескова, есть бизнесмены, которые обращаются в суд, но есть и такие, которые готовы занять антироссийские позиции, чтобы попасть под снятие санкций.
При этом представитель Кремля подчеркнул, что все имеющиеся санкции являются противозаконными.
Напомним, накануне на сайте Совета ЕС появилась информация о продлении индивидуальных санкций против россиян до 15 марта 2024 года. В новый список не вошли российские бизнесмены Григорий Березкин, Александр Шульгин и Фархад Ахмедов, а также Герой России, полковник Георгий Шуваев, погибший в ходе СВО осенью прошлого года.
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«Что касается выхода из-под санкций, то есть предприниматели, которые скатываются на антироссийские позиции за 12 серебренников. Это предатели. Те, кто методично отстаивает свою позицию в судах — молодцы», — заявил Песков.
Напомним, накануне на сайте Совета ЕС появилась информация о продлении индивидуальных санкций против россиян до 15 марта 2024 года. В новый список не вошли российские бизнесмены Григорий Березкин, Александр Шульгин и Фархад Ахмедов, а также Герой России, полковник Георгий Шуваев, погибший в ходе СВО осенью прошлого года.
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Элина Позднякова