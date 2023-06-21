Песков: У России нет предпосылок для продления зерновой сделки

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Дмитрий Песков заявил, что Запад не выполнил свою часть договоренности по продлению зерновой сделки
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что пока предпосылок для продления зерновой сделки нет, сообщает «РИА Новости».
«Нет, предпосылок нет, потому что она (часть сделки касательно России) не выполнена. Договорённости до сих пор не выполнены», - прокомментировал ситуацию Песков.
Пресс-секретарь подчеркнул, что ранее представители ООН признавались в невозможности оказать должное влияние на страны коллективного Запада и принудить их к выполнению части договоренной, которые они имеют перед Россией, по зерновой сделки.
Напомним, в конце мая турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что зерновая сделка продляется еще на два месяца. Президент Турции поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поддержку в инициативах по зерновой сделке.
Ранее «Радио 1» сообщало, как президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что России и Украине пора сесть за стол переговоров.
«Нет, предпосылок нет, потому что она (часть сделки касательно России) не выполнена. Договорённости до сих пор не выполнены», - прокомментировал ситуацию Песков.
Напомним, в конце мая турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что зерновая сделка продляется еще на два месяца. Президент Турции поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поддержку в инициативах по зерновой сделке.
Ранее «Радио 1» сообщало, как президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что России и Украине пора сесть за стол переговоров.
Евгения Парфентьева