Песков: Участники саммита Россия - Африка не смогут обойти вниманием события в Нигере

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В Нигере произошел военный переворот, в результате которого был смещен со своего поста президент страны Мохамед Базум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эта ситуация обсуждается и будет обсуждаться на форуме и саммите Россия - Африка, проходящем в Санкт-Петербурге.
Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Нигере активно обсуждается на полях саммита. Он также добавил, что этим событиям наверняка будет уделяться внимание и во время последующих мероприятий саммита.
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Александр Бойцов