Песков: Удары по Одессе и Николаеву стали ответом за теракт на Крымском мосту

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что удары по Одессе и Николаеву стали ответом за теракт на Крымском мосту.
Ранее сообщалось, что киевский режим осуществил атаку на Крымский мост надводными беспилотными летательными аппаратами. В результате удара, погибли два человека, пострадала несовершеннолетняя. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее очередным терактом киевского режима. Он указал на то, что Крымский мост не является военным объектом и не используется в военных целях, поэтому совершенное преступление - бессмысленное.
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Анастасия Крестьянова