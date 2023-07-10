Песков указал на негативные последствия в случае вступления Украины в НАТО

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО будет иметь негативные последствия для архитектуры безопасности Европы.
Песков подчеркнул, что со стороны РФ, реакция будет понятной и твердой. Он также сообщил о том, что Владимир Путин накануне встречался в Кремле с Пригожиным и командирами ЧВК «Вагнер».
Читайте также:
Песков: Для России важно достичь целей спецоперации
В Кремле заявили, что не видят перспектив для переговоров по Украине
НАТО объявит о масштабном соглашении по поддержке Украины
Анастасия Крестьянова