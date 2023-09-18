Песков уличил Шольца в непонимании ситуации на Украине

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что размышления канцлера Германии Олафа Шольца об условиях для переговоров между Россией и Украиной свидетельствует о том, что он не владеет реальной обстановкой дел в зоне проведения СВО.
На вопрос журналистов о том, как Кремль относится к подобным заявлениям, Песков ответил, что германская сторона не имеет представление о реальном положении дел на линии соприкосновения.
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Анастасия Крестьянова