Песков: В Кремле не согласны с тем, что позиции власти пошатнулись после мятежа

Фото: сайт Кремля
Дмитрий Песков заявил, что на фоне событий 24 июня общество и политика консолидировались
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с тем, что позиции власти после мятежа пошатнулись. Об этом сообщает РИА Новости.
Песков отметил, что «ультраэмоциональные истерики псевдополитологов» не имеют никакого отношения к реальным происходящим событиям в стране.
Также он добавил, что на фоне событий 24 июня общество и политика России консолидировались.
Напомним, в ночь на субботу в Ростове-на-Дону вагнеровцы захватили штаб Южного военного округа. Причиной стали заявления Пригожина о том, что ВС РФ якобы ударили по лагерям ЧВК. Против главы «Вагнера» было возбуждено уголовное дело об организации военного мятежа.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что Песков объяснил причину закрытия дела против Пригожина.
Песков отметил, что «ультраэмоциональные истерики псевдополитологов» не имеют никакого отношения к реальным происходящим событиям в стране.
Напомним, в ночь на субботу в Ростове-на-Дону вагнеровцы захватили штаб Южного военного округа. Причиной стали заявления Пригожина о том, что ВС РФ якобы ударили по лагерям ЧВК. Против главы «Вагнера» было возбуждено уголовное дело об организации военного мятежа.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что Песков объяснил причину закрытия дела против Пригожина.
Екатерина Коршунова