Песков: В настоящее время оснований для мирного соглашения с Киевом нет

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данный момент основания для мирного соглашения с Киевом отсутствуют.
По словам пресс-секретаря, специальная операция на Украине будет продолжаться.
Ранее Песков заявил, что РФ хочет контролировать все те регионы, которые на данный момент записаны в Конституции страны как российские. Такой ответ Пескова последовал в ответ на вопрос New York Times о том, стремится ли Россия получить больше украинских территорий.
Напомним, пресс-секретарь сообщил, что Россия и многие другие государства не хотят жить по правилам, которые устанавливает Запад. Песков отметил, что Запад не желает придерживаться международного права. Он также подчеркнул, что все действия России полностью основываются на международном праве».
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Ранее Песков заявил, что РФ хочет контролировать все те регионы, которые на данный момент записаны в Конституции страны как российские. Такой ответ Пескова последовал в ответ на вопрос New York Times о том, стремится ли Россия получить больше украинских территорий.
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Екатерина Коршунова