Песков: В росте курса доллара к рублю нет ничего критичного

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь прокомментировал ситуацию с курсом рубля на валютном рынке. Он не видит причин для беспокойства в повышении курса доллара по отношению к национальной валюте.
Многие страны уже сейчас предпочитают вести расчеты в национальной валюте. Внимание к доллару является скорее эмоциональной данью прошлого. Есть некоторые колебания курса рубля, но в Кремле не видят причин для беспокойства по этому поводу. Необходимые меры по стабилизации курса нацвалюты будут своевременно предприняты правительством РФ и Центробанком, заключил Песков.
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