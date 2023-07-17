Песков: Вечернее совещание Путина по Крымскому мосту покажут в эфире

Дмитрий Бешенец из Московской области стал чемпионом мира по джиу-джитсу, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта. Главный старт сезона проходит в столице Монголии Улан-Батор с 15 по 21 июля.

Многократный чемпион мира и Европы Бешенец считался безусловным лидером в весовой категории до 69 кг в дисциплине «Файтинг», где за победу боролись 18 человек. В решающем поединке с сербом Иваном Делла Кроке Дмитрий оформил чистую победу за минуту до окончания основного времени. В итоге он стал семикратным чемпионом мира, что считается одним из самых значимых достижений в этом виде спорта.



Дмитрий Бешенец – спортсмен-инструктор регионального Центра спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта. Он тренируется в Апрелевке Наро-Фоминского городского округа.



В XX чемпионате мира по джиу-джитсу участвуют более 500 бойцов из 40 стран.





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Лора Луганская