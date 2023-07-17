Песков: Вечернее совещание Путина по Крымскому мосту покажут в эфире

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что совещание Путина по теракту на Крымском мосту покажут в эфире.
Глава государства заслушает доклад вице-премьера Марата Хуснуллина, который назначен ответственным за ликвидацию последствий теракта на Крымском мосту.
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