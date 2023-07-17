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Песков: Вечернее совещание Путина по Крымскому мосту покажут в эфире

17 июля 2023, 15:23

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что совещание Путина по теракту на Крымском мосту покажут в эфире.

Президент России Владимир Путин 17 июля в 19:00 проведет совещание в формате видеоконференции после атаки на Крымский мост. Об этом сообщил спикер Кремля Песков. Он также добавил, что совещание пройдет в открытом режиме.

Глава государства заслушает доклад вице-премьера Марата Хуснуллина, который назначен ответственным за ликвидацию последствий теракта на Крымском мосту.

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#Путин
#Песков
#обращение
#теракт
#Крымский мост
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Подмосковный борец Бешенец стал семикратным чемпионом мира по джиу-джитсу
17 июля 2023, 15:51

Фото: Минспорт МО

Дмитрий Бешенец из Московской области стал чемпионом мира по джиу-джитсу, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта. Главный старт сезона проходит в столице Монголии Улан-Батор с 15 по 21 июля.
Многократный чемпион мира и Европы Бешенец считался безусловным лидером в весовой категории до 69 кг в дисциплине «Файтинг», где за победу боролись 18 человек. В решающем поединке с сербом Иваном Делла Кроке Дмитрий оформил чистую победу за минуту до окончания основного времени. В итоге он стал семикратным чемпионом мира, что считается одним из самых значимых достижений в этом виде спорта.
 
Дмитрий Бешенец – спортсмен-инструктор регионального Центра спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта. Он тренируется в Апрелевке Наро-Фоминского городского округа. 
 
В XX чемпионате мира по джиу-джитсу участвуют более 500 бойцов из 40 стран.

 
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#Минспорт МО
#Московская область
#Подмосковье
#чемпионат мира
#спорт
#джиу-джитсу
#Улан-Батор
#Апрелевка
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Духин прокомментировал санкции, введенные Великобританией против него
17 июля 2023, 15:13

Фото: iStock/designer491

Зампред правительства Подмосковья Вячеслав Духин заявил, что не имеет активов в Великобритании, а дети вывезены из детских домов ЛДНР с оформлением всех документов. Так он прокомментировал санкции, введенные Лондоном против него.
По его словам, все дети, вывезенные из детских домов с территорий ЛНР и ДНР и отправленные в семьи в Московскую область, были сиротами. Теперь у них есть опекуны, которые заботятся о своих подопечных. Духин подчеркнул, что процедура была выполнена с оформлением всех документов, а также с разрешения детских домов, где и находились дети.

«Я был в Лондоне много раз по работе. Скучать не буду, смотрю на фото из последней поездки. Смотрите, чтобы у вас там London bridge не упал. Как в песенке», - написал Духин в своей социальной сети.
 
 Напомним, 17 июля Великобритания внесла Духина в санкционный список. Еще в феврале текущего года он в шутку сравнил себя с главным героем романа Стивена Кинга «Оно» клоуном Пеннивайзом. Так Духин комментировал информацию о планах внесения его в санкционный список Евросоюза как причастного к «насильственной депортации украинских детей в Россию и их незаконному усыновлению российскими семьями».

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#Вячеслав Духин
#санкции
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Хинштейн: В Думу внесут проект о праве Росгвардии иметь на вооружении военную технику
17 июля 2023, 14:58

Фото: iStock/blinow61

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что Госдума 17 июля внесёт на рассмотрение нижней палаты Федерального собрания законопроект, наделяющий Росгвардию правом иметь на вооружении военную технику.
Он также отметил, что соответствующие поправки планируется внести в закон «О войсках национальной гвардии». Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале. 

По словам автора ​инициативы, депутаты намерены выступить с ​предложением о наделении Росгвардии правом иметь на вооружении различную военную технику, ​в том числе, тяжелую. Федеральное собрание рассмотрит законопроект в ближайшее время. 

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#Росгвардия
#оружие
#Госдума
#техника
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МИД России заявил о прекращении зерновой сделки
17 июля 2023, 14:09

Фото: iStock/macky_ch

МИД России заявил о прекращении зерновой сделки с 18 июля.
Заявление МИД России о Стамбульских договоренностях размещено на официальном сайте дипломатического ведомства. 

Согласно документу, Россия выразила протест в связи с продлением зернового соглашения. Об этом официально были проинформированы турецкая и украинская стороны, а также уведомлен Секретариат ООН.
В ведомстве пояснили, что прекращение черноморской инициативы означает отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора, восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря и расформирование СКЦ в Стамбуле.

​Сроком окончания зернового соглашения МИД РФ назвал 18 июля. 

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#Россия
#зерновая сделка
#прекращение
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Великобритания ввела санкции против главы Адыгеи
17 июля 2023, 14:07

Фото: сайт Кремля

Британия внесла в санкционный список главу Адыгеи Мурата Кумпилова. Об этом говорится в документе на сайте британского правительства.
В документе отмечается, что Кумпилов — «заинтересованное лицо в соответствии с положением 2019 года о санкциях против РФ».

Причина внесения главы Адыгеи в санкционный список также заключается в том, что Кумпилов участвует в дестабилизации Украины или угрожает ее территориальной целостности и независимость страны.

Напомним, 23 июня Евросоюз утвердил новый санкционный пакет против России. В одиннадцатый санкционный пакет вошли санкции против российских СМИ. В санкционный список внесены 5 телеканалов, среди которых «Царьград».


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#санкции
#Британия
#Адыгея
#Кумпилов
#Россия
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Путин проведет по ВКС совещание по ситуации с Крымским мостом 17 июля
17 июля 2023, 13:59

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин 17 июля в 19:00 проведет совещание после атаки на Крымский мост.
Представитель Кремля также добавил, что в ходе ВКС, глава государства заслушает доклад вице-премьера Марата Хуснуллина, который назначен ответственным за ликвидацию последствий теракта на Крымском мосту.

Совещание в формате видеоконференции пройдет в 19:00 мск. 

Крымский мост подвергся атаке со стороны киевского режима минувшей ночью. В результате теракта два человека погибли, пострадал ребенок. 

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#Путин
#Песков
#Крымский мост
#теракт
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Великобритания ввела санкции против «Артека»
17 июля 2023, 13:57

Фото: iStock/syahrir maulana

Британия включила в санкционный список детский центр «Артек»
Великобритания ввела санкции против международного детского центра «Артек», который расположен в Крыму. Об этом сообщается в документе на сайте британского правительства.

В документе утверждается, что международный детский центр «Артек» — заинтересованное лицо, в соответствии с положением 2019 года о санкциях против России. Отмечается, что «Артек» участвует в дестабилизации Украины или угрожает ее территориальной целостности и независимости.

Напомним, 23 июня Евросоюз утвердил новый санкционный пакет против России. В одиннадцатый санкционный пакет вошли санкции против российских СМИ. В санкционный список внесены 5 телеканалов, среди которых «Царьград».

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#санкции
#Британия
#центр
#Артек
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Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Мишонова попала под санкции Британии
17 июля 2023, 13:55

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Великобритания внесла уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксению Мишонову в санкционный список. Об этом говорится на официальном сайте правительства Соединенного Королевства.
«Среди россиян, внесенных в санкционный список сегодня, - российские официальные лица Ксения Мишонова, уполномоченный по правам ребенка в Московской области, и Сергей Кравцов, министр образования России», - говорится в сообщении.

Уточняется, что она попала в санкционный список из-за того, что якобы «принимала участие в насильной депортации украинских детей на территорию России». Утверждается, что дети из Украины получают академическое, культурное, патриотическое и военное образование, настроенное на Россию.

Также Великобритания внесла в санкционный список заместителя председателя правительства Московской области Вячеслава Духина. Еще в феврале текущего года он в шутку сравнил себя с главным героем романа Стивена Кинга «Оно» клоуном Пеннивайзом. Так он прокомментировал информацию о планах внесения его в санкционный список Евросоюза как причастного к «насильственной депортации украинских детей в Россию и их незаконному усыновлению российскими семьями».

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#Ксения Мишонова
#Великобритания
#санкции
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Британия ввела санкции против Кравцова и Любимовой
17 июля 2023, 13:47

Фото: iStock/AlexLMX

Великобритания включила в санкционный список министра просвещения РФ Кравцова и министра культуры РФ Любимову
В санкционный список Великобритании попали министр просвещения РФ Сергей Кравцов и министр культуры РФ Ольга Любимова. 

Напомним, 23 июня Евросоюз утвердил новый санкционный пакет против России. В одиннадцатый санкционный пакет вошли санкции против российских СМИ. В санкционный список внесены 5 телеканалов, среди которых «Царьград».

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#санкции
#Великобритания
#Кравцов
#Любимова
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