Песков: видеообращение Путина к участникам саммита G20 не планируется

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отдельное видеообращение президента России Владимира Путина к участникам саммита G20 не планируется. Об этом Песков сообщил журналистам.
Песков отметил, что всю работу будет вести министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Пресс-секретарь президента РФ добавил, что работа по согласованию документов проводится на экспертном уровне.
Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило, что все страны G20 выработали единый подход относительно конфликта на Украине. При этом, в Bloomberg отметили, что компромисс с Россией еще предстоит отыскать.
Восемнадцатый саммит «большой двадцатки» пройдет в Нью-Дели 9–10 сентября.
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Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило, что все страны G20 выработали единый подход относительно конфликта на Украине. При этом, в Bloomberg отметили, что компромисс с Россией еще предстоит отыскать.
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Екатерина Коршунова