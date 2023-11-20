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Песков выразил сожаление по поводу русофобской политики Финляндии

20 ноября 2023, 12:53
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление о русофобской позиции Финляндии, говоря о закрытии финских КПП на границе с Россией.
«Вряд ли сейчас мы способны повлиять (на ситуацию - ред.), потому что как такового диалога нет, и не по нашей вине, собственно, не мы были инициаторами сворачивания диалога. Ничего кроме глубокого сожаления это не вызывает», - сказал Песков журналистам.

По его словам, у России с Финляндией были «давние добрые отношения были», основанные на взаимном уважении. Однако сейчас руководство Финляндии заняло русофобскую позицию, отметил Песков.


20 ноября стало известно, что финские власти готовы закрыть четыре оставшиеся контрольно-пропускных пункта на границе с Россией в ночь 21 на 22 ноября. Ранее пограничная служба Финляндии сообщала об изменении ситуации на трёх крупнейших пунктах на границе с Ленинградской областью. Ситуация обострилась в начале ноября, когда с территории России начали массово прибывать граждане Сирии, Ирака и Йемена, которые запрашивали убежище в Финляндии.

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#финляндия
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В Астрахани люди массово отравились метадоном
В Астрахани 20 человек госпитализированы после отравления метадоном
20 ноября 2023, 19:08

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В Астрахани не менее 20 человек попали в больницу из-за отравления метадоном, почти все находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, первые отравившиеся начали поступать в больницу еще в ночь на 18 ноября. К вечеру того же дня их стало намного больше. На сегодняшний день известно уже о 20 госпитализированных. 14 из них - в тяжелом состоянии, при этом один человек находится в коме. Еще двое отправились домой после оказания им помощи. Состояние остальных не вызывает опасения, они находятся в общих палатах.

Анализы показали, что у всех пострадавших в крови был обнаружен метадон. Сотрудники полиции занимаются поиском поставщика данной продукции, тем временем число пострадавших продолжает расти.

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В Финляндии утверждают о тщетности переговоров с РФ по ситуации на границе
20 ноября 2023, 19:03

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Финляндия вела переговоры с Россией по дипломатическим каналам о ситуации с неконтролируемым потоком беженцев из Сомали, Сирии и других стран. Эти переговоры не дали никаких результатов.
Об этом заявил глава финского правительства Петтери Орпо, который находится на пункте пропуска Вартиус на границе с РФ. На пресс-брифинге после посещения границы он сказал, что никакого прогресса в ходе контактов достигнуто не было. Премьер-министр Финляндии также сообщил о высокой готовности правительства ввести дальнейшие ограничения в случае ухудшения ситуации.

На неоднократно повторявшиеся вопросы представителей СМИ, когда именно будет полностью закрыта граница с Россией, глава Кабмина заявил, что в случае повторения дестабилизирующих явлений, Финляндия готова «быстро принять решение».

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Песков выразил сожаление по поводу русофобской политики Финляндии
#граница
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Политолог Брутерт объяснил агрессию Финляндии против России
20 ноября 2023, 18:51

Фото: istockphoto.com/naumoid

Политический эксперт Владимир Брутер высказал мнение о том, что Финляндия приняла агрессивный курс политики против России из-за близкого соседства с ней.
«Наверное, потому что финны ближе всего. Они пытаются, как и Польша, показать коллективному Западу, что они — передовой отряд борьбы с Россией», — предположил в беседе с Pravda.Ru Брутер.

При этом, он допустил, что в будущем Россия может принять ответные меры на такую политику, такие, как, например, закрытие границ.

Ранее сообщалось, что российская сторона заявила протест послу Финляндии в РФ Антти Хелантере в связи с закрытием наиболее активно использовавшихся контрольно-пропускных пунктов на границе между странами.

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#россия
#закрытие
#финляндия
#граница
#политика
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МИД РФ заявил протест Молдавии из-за преследования русскоязычных СМИ
20 ноября 2023, 18:32

Фото: istockphoto/Viacheslav Chernobrovin

Посол Республики Молдова Лилиан Дарий в Москве был вызван в министерство иностранных дел РФ. Ему был заявлен протест в связи с непрекращающимися преследованиями русскоязычных средств массовой информации.
В качестве ответной ассиметричной меры будет закрыт въезд в Россию некоторым молдавским официальным лицам. Сообщение об этом появилось на сайте МИД РФ. Следует отметить, что недружественные заявления, выпады и шаги Молдавии в отношении России принимают все более широкие масштабы.

Еще в апреле нынешнего года бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что отношения между двумя странами достигли низшей точки и являются худшими за всю историю. Похоже, он ошибался. Майя Санду сразу после прихода к власти обозначила курс страны на сближение с США и НАТО и заняла откровенно антироссийскую позицию. С тех пор ситуация только ухудшалась. Молдавский политолог Шорников считает, что Санду готовится к вооруженному противостоянию с Россией.

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#сми
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Режиссёр Оливер Стоун сделал громкое заявление о планах США по России
Оливер Стоун: США стремятся лишить Россию независимости и забрать её ресурсы
20 ноября 2023, 18:24

Фото: iStock/donfiore

США хотят лишить Россию независимости с дальнейшим захватом её ресурсов. Об этом в беседе с порталом MovieWeb заявил американский режиссёр Оливер Стоун.
Он отметил, что Россия стала намного сильнее с приходом к власти президента Владимира Путина. Однако это не входит в планы США.

По словам Стоуна, США хотят всеми способами не дать России встать на ноги, укрепиться в различных областях, поскольку это мешает реализации намеченных планов. Так, США стремятся лишить Россию суверенитета, чтобы зайти на её территорию и вообще на весь Евразийский континент, чтобы присвоить себе все природные ресурсы. 

Ранее сообщалось, что американские санкции в отношении России направлены на то, чтобы ударить по российской экономике. Однако в РФ отмечают, что страна смогла преодолеть ограничения и наладить собственное производство в различных отраслях. 

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#россия
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#ограничения
#отношения
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Депутат Новиков предрёк Аргентине сложные времена
20 ноября 2023, 18:23

Фото: istockphoto.com/HStocks

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков высказал мнение о том, что в связи с избранием президентом Аргентины кандидата от Либертарианской партии Хавьера Милея страну ожидают тяжёлые времена.
«Для Аргентины наступают сложные времена. Если хотя бы частично новый президент будет настойчиво реализовывать те обещания, с которыми шел на выборы, экономическая разбалансировка может быть не просто краткосрочной, но и могут быть заложены мины под фундамент аргентинской экономики», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Новиков.

По результатам выборов в Аргентине победу одержал крайне правый политик Хавьер Милей. Он приступит к выполнению своих обязанностей 10 декабря. Отмечается, что Милей планирует отказаться от песо и присоединиться к девяти государствам, которые используют американский доллар как официальную валюту.

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#сша
#доллар
#президент
#аргентина
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Советник Байдена прибыл в Израиль на диалог для предотвращения войны с Ливаном
Axios: Хохштейн прибыл в Израиль на диалог для предотвращения войны с Ливаном
20 ноября 2023, 18:12

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Советник американского президента Байдена Амос Хохштейн прибыл с рабочим визитом в Израиль для участия в переговорах по предотвращению эскалации конфликта с Ливаном. Об этом сообщает портал Axios.
Администрация Байдена обеспокоена попытками израильского правительства спровоцировать шиитское движение «Хезболлах», что может послужить поводом для начала войны между Израилем и Ливаном. В случае обострения конфликта США будут полноценно втянуты в конфликт на Ближнем Востоке. 

При этом, по словам израильского чиновника, страна в ходе переговоров с представителем США будет требовать проведения переговоров с Ливаном, чтобы убедить «Хезболлах» убрать элитные подразделения от границы с Израилем.

Портал отмечает, что в ходе визита Хохштейн планирует встретиться с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, министром стратегического планирования страны Роном Дермером, начальником генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви и главой совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби.

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#израиль
#сша
#переговоры
#конфликт
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В Совете Федерации отреагировали на призыв ущемлять права русских на Украине
20 ноября 2023, 18:09

Фото: istockphoto/Tzido

Правоохранителям следует обратить внимание на слова спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, который призвал ущемлять права русского населения на Украине, и проверить их на предмет соответствия УК РФ.
Такое предложение в беседе с изданием «Лента.ру» высказал член Совета Федерации Андрей Климов. Сенатор пояснил, что не собирается вступать в заочные дискуссии с такими оппонентами, которых он охарактеризовал как «бешеных псов». Климов считает, что по отношению к ним должны применяться совсем другие меры, а спецоперация как раз и призвана покончить с подобными неонацистскими проявлениями.

Он также рекомендовал сотрудникам правоохранительных органов с вниманием отнестись к высказываниям Стефанчука, так как в них содержатся явные признаки нарушения УК РФ. Именно с этой позиции следует изучать подобные речи, заключил политик.

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#нарушения
#меры
#спецоперация
#рф
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Си Цзиньпин: Китай готов к сотрудничеству с Россией ради стабильности в мире
20 ноября 2023, 17:44

Фото: istockphoto/Zerbor

Китай готов и далее сотрудничать с Россией, чтобы принести в мир больше стабильности и позитивной энергии. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
В ходе Десятого диалога между Единым Российским Фронтом и Коммунистической партией Китая лидер КНР отметил, что отношения двух стран выдержали многие непростые вызовы современных международных конфронтаций, и далее должны только развиваться и укрепляться. 

Мир в настоящее время находится в полосе значительных изменений и в состоянии не спадающей напряженности, сказал Си Цзиньпин. И в этих условиях отношения России и Китая смогли преодолеть множество трудностей. Историческая тенденция такова, что отношения между двумя странами, которым в следующем году исполнится 75 лет, строятся на основе вечного добрососедства, стратегического взаимодействия и партнерского сотрудничества, заключил китайский лидер.

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