Песков выразил восхищение к «великим старикам» российской политики

Фото: kremlin.ru
В Кремле с большим уважением относится к «великим старикам» российской политики, такое заявление сделал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков во время брифинга.
«Трудно, наверное, переоценить вклад таких людей, как Рыжков, в развитие нашей страны, сколько всего они сделали для людей, как они тратили свои силы, свое здоровье. Это действительно люди экстраординарные. Поэтому можно только восхищаться и учить детей на их примере», - прокомментировал ситуацию Песков.
Он также отметил, что все в Кремле с большим уважением относятся к «великим старикам» российской политики.
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