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Песков высказался на счет отказа США финансировать Украину

Песков: отказ США финансировать Украину - временное явление
02 октября 2023, 14:26
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отказ Вашингтона финансировать Киев временным явлением. Он уверен, что США продолжат принимать участие в конфликте.

«Очевидно, что это временное явление, и, конечно, Америка продолжит свою вовлеченность в этот конфликт - фактически прямую вовлеченность», - так Песков прокомментировал проект бюджета США без помощи Украине.

Напомним, президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней, который не включает помощь Украине. По словам представителей Белого дома, спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти может вынести на рассмотрение своих коллег по палате отдельный законопроект о финансовой помощи Киеву.

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«Мы вступаем в ЕС?»: Захарова сыронизировала на слова Бербок о расширении Евросоюза
Захарова сыронизировала на слова Бербок о расширении Евросоюза
02 октября 2023, 14:45

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что вскоре Евросоюз будет простираться от Лиссабона до Луганска.
«Или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов», - прокомментировала ситуацию Захарова в своем Telegram-канале.

Напомним, в феврале 2023 года Бербок, выступая на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности, заявила, что Москва может осчастливить весь мир, развернувшись на 360 градусов.

«Если он (Владимир Путин) не изменит свою позицию на 360 градусов, то нет», - так Бербок ответила на вопрос, возможна ли ​обеспечить безопасность на ​Украине.

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Дмитрий Песков исключил повторение в России событий 1993 года
02 октября 2023, 14:26

Фото: РИА Новости / Алексей Даничев

Возможность вооруженного политического противостояния в стране оценил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время беседы с журналистами, его слова передает ТАСС.
Не стоит ожидать повторения событий октября 1993 года в России. По мнению Пескова, штурм Белого дома не повторится из-за консолидации жителей России. Пресс-секретарь также отметил, что объединяющим фактором стал президент РФ Владимир Путин.

3 октября 1993 года в Москве распустили Съезд народных депутатов и Верховный совет РФ. Это произошло из-за конституционного кризиса, который наступи в России в 1992 году. Разногласия переросли в вооруженное противостояние двух сторон: сторонников президента России Бориса Ельцина и основной части народных депутатов и членов Верховного совета России.

Также сообщаем, что Владимир Путин не планирует обращаться к россиянам в 30-ю годовщину штурма. По мнению Пескова, Россия смогла извлечь урок из событий 1993 года.

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Политолог Ярошенко: Европа посыпалась, чтобы развестись с Западом
Политолог Ярошенко: начинается процесс деконсолидации Европейского содружества
02 октября 2023, 14:23

Фото: iStock/Tanaonte

Руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко заявил, что прямо сейчас начинается процесс деконсолидации Европейского содружества. Об этом сообщает Царьград.
По мнению политолога, единая ранее позиция стран Европы в отношении поставок киевскому режиму начинает рушиться с бывших социалистических государств.

«За Европейским содружеством будет разрушено и Трансатлантическое единство. С падением Трансатлантического единства падёт Америка. Поэтому это пока первая ласточка. Понятно, из-за того, что оппозиционная партия пришла к власти в Словакии, Америка не рухнет», — цитирует Ярошенко Царьград.

Он подчеркнул, что показатель начавшейся деконсолидации будет становиться огромной тенденцией, которую будет заметна в ближайшее время.

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#государство
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«От Лиссабона до Луганска»: Бербок предсказала будущее Евросоюза
Бербок заявила, что Евросоюз будет простираться от Лиссабона до Луганска
02 октября 2023, 14:19

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

После вступления Украины в ЕС, Евросоюз будет простираться от Лиссабона до Луганска, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, во время своей речи на выездном заседании министров иностранных дел.
«Будущее Украины находится в Европейском Союзе, в нашем сообществе свободы. И оно скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска», - заявила Бербок. 

Ранее Бербок назвала главу КНР Си Цзиньпина диктатором. Кроме того, она заявила, что Россия не должна одержать победу в вооруженном конфликте на Украине, так как это станет знаком для таких диктаторов, как Си Цзиньпин. Представители Китая отреагировали на слова Бербок и заявили, что они являются абсурдом и провокацией.

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#лнр
#россия
#европа
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На Украине обиделись на Илона Маска за шутку про Зеленского
Парламент Украины обвинил Маска в российской пропаганде из-за шутки о Зеленском
02 октября 2023, 14:03

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Украинский парламент обвинил создателя Starlink, американского миллиардера Илона Маска в российской пропаганде за шутку о Владимире Зеленском.
Илон Маск разместил на своей странице в X известный мем, в который вмонтировал лицо Зеленского, и подписал его так - «Когда прошло уже пять минут, а ты ещё не попросил миллиарда долларов помощи». 
Фото: Илон Маск на своей странице в X.

На Украине этим фактом очень оскорбились, и потому незамедлительно разместили ответ. Верховная рада запостила аналогичный мем, только теперь уже с лицом Маска, и подписала его - «Когда прошло уже пять минут, а ты ещё не распространял российскую пропаганду».

Напомним, после широкого резонанса, вызванного приглашением в канадский парламент нациста, премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал происходящее российской пропагандой. За Россию неожиданно вступился предприниматель, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

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#илон маск
#украина
#владимир зеленский
#социальная сеть
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Песков назвал решение стран ЕС о запрете въезда российских машин абсурдным
02 октября 2023, 13:57

Фото: Сайт Кремля

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал абсурдным решение стран Европейского союза ввести запрет на въезд автомобилей с госномерами РФ. Информацию передает ТАСС.

Пресс-секретарь считает, что данное решение негативно влияет на отношения с Россией, которые и так в достаточно трудом положении. Песков подчеркнул, что эти меры «не красят» руководителей европейских стран. Политик также дал понять, что ждать ответных действий от России не нужно.

«Мы должны делать так, как лучше нам. Не каждый раз это может быть зеркальная реакция», — добавил представитель Кремля.
Ранее стало известно, что Болгария введет запрет на въезд авто с российскими номерами со 2 октября. С 3 числа такие же ограничения начнут действовать в Норвегии. Также ранее запретили въезд Эстония, Литва, Латвия, Польша и Финляндия.

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#литва
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В Киеве состоится заседание глав МИД стран Евросоюза
02 октября 2023, 13:26

Фото: istock / sinonimas

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сегодня проведёт неформальное собрание Совета МИД государств ЕС.
Об этом Жозеп Боррель  написал в соцсети X.

«Я созываю сегодня в Киеве глав МИД стран ЕС на первое в истории заседание 27 членов стран союза за его пределами. Будущее Украины – в ЕС», –сообщил Боррель.
Ранее глава внешнеполитической службы блока утверждал, что Евросоюз сожалеет о принятом в США проекте бюджета без помощи Украине. Боррель надеется, что это решение пересмотрят. 

Дипломат также отметил, что поддержка Европы не зависит от Соединенных Штатов и результатов продвижения ВСУ в зоне боевых действий, которое большинство западных СМИ называют неудачным. Он также добавил, что Евросоюз не только продолжит оказывать постоянную поддержку Украине, «но и увеличит ее».

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#ес
#киев
#украина
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Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский виноват в плохих отношениях со Словакией
02 октября 2023, 13:08

Фото: РИА Новости / Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с его окружением виновны в ухудшении отношений со Словакией. К этому также причастен украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Такое заявление сделал экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«В том, что там произошло, во многом виноваты Зеленский, Шмыгаль, судебные иски против Словакии», — сказал он.
Соскин добавил, что если руководство Украины не будет восстанавливать отношения со Словакией, то события в Киеве могут развиться по «плохому сценарию».

Кроме того, внеочередные парламентские выборы прошли в Словакии в субботу, 30 сентября, на которых, по предварительным результатам, победу одержала партия Smer. По мнению Соскина, победа пророссийской партии может «серьезно аукнуться Украине».

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#заявление
#владимир зеленский
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Япония не может договориться с РФ о вылове рыбы на юге Курил
02 октября 2023, 12:30

Фото: istockphoto/blew_i

Японские рыбаки не могут начать на юге Курил промысел одноперого терпуга, который обычно начинается в середине сентября.
Токио не может найти компромисса в этом вопросе с Россией, сообщает телеканал NHK.
 
Вылов терпуга в данном районе традиционно начинается в середине сентября, но в 2023 году местные рыбаки имеют право ловить рыбу только в японских водах. Под вопросом остался и старт промысла осьминога, который обычно проходит в середине октября.
 
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что РФ не может согласовывать консультации по рыбному промыслу Японии в российских территориальных водах из-за антироссийских мер, которые ввела японская сторона.

Ранее Ёко Камикава, занявшая пост министра иностранных дел в результате перестановок в японском правительстве, сообщила, что Япония как председатель Группы семи (G7) продолжит жесткую санкционную политику, но с учетом национальных интересов. 

Она отметила, что Япония несомненно продолжит дипломатические усилия в связи с конфликтом на Украине, такие, как введение жестких антироссийских санкций. Но в то же время Япония и РФ являются соседями, а потому некоторые экономические вопросы, такие, например, как рыболовный промысел, надлежит решать по-соседски, но, конечно, с учетом национальных интересов во внешней политике, добавила Камикава.

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#япония
#россия
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