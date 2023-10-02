Песков высказался на счет отказа США финансировать Украину

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отказ Вашингтона финансировать Киев временным явлением. Он уверен, что США продолжат принимать участие в конфликте.
«Очевидно, что это временное явление, и, конечно, Америка продолжит свою вовлеченность в этот конфликт - фактически прямую вовлеченность», - так Песков прокомментировал проект бюджета США без помощи Украине.
Напомним, президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней, который не включает помощь Украине. По словам представителей Белого дома, спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти может вынести на рассмотрение своих коллег по палате отдельный законопроект о финансовой помощи Киеву.
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