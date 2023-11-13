Песков высказался о ложном сообщении о «перегруппировке» войск «Днепра»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что появление в Сети ложного сообщения о перегруппировке войск «Днепра» и переброске их на более выгодные позиции должны прокомментировать в Минобороны России.
«Вы знаете, что мы не комментируем сам ход по СВО. Это прерогатива профессионалов — наших военных. В данном случае считаем, что это должны комментировать наши военные», — сказал Песков журналистам.
Напомним, в Сети появилось сообщение якобы от Минобороны РФ, в котором говорилось о переброске группировки войск «Днепр» на более выгодные позиции к востоку от Днепра. При этом уточнялось, что после проведения перегруппировки часть военнослужащих из «Днепра» будут переброшены на другие направления для проведения наступления. Практически сразу Минобороны РФ аннулировало данную новость.
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Элина Позднякова