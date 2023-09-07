Песков высказался о передаче США боеприпасов с обедненным ураном Украине

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вся ответственность за передачу Украине снарядов с обедненным ураном будет лежать на руководстве США.
Песков подчеркнул, что решение Вашингтона передать Киеву снаряды с обедненным ураном — это очень плохая новость. Он также отметил, что повторение истории Югославии может ожидать и те территории Украины, на которых снаряды будут использоваться.
Ранее в США официально заявили о передаче Киеву снарядов с обедненным ураном. Снаряды будут предназначаться для танков Abrams и войдут в новый пакет военной помощи на сумму в 175 миллионов долларов.
Напомним, как и другие тяжелые металлы, он токсичен и может привести к крайне негативным последствиям для здоровья, в том числе к массовым онкологическим заболеваниям.
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Ранее в США официально заявили о передаче Киеву снарядов с обедненным ураном. Снаряды будут предназначаться для танков Abrams и войдут в новый пакет военной помощи на сумму в 175 миллионов долларов.
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Екатерина Коршунова