Песков высказался о расширении БРИКС

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на предстоящем саммите БРИКС страны-члены союза рассмотрят вопросы о вступлении новых стран в организацию. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами.
Он отметил, что тема расширения объединения широко обсуждается. О намерении вступить в БРИКС заявили новые страны, что является для России важным.
Спикер Кремля также добавил, что на предстоящем саммите будут обсуждаться вопросы, связанные с расширением объединения и принятия в него новых участников. Песков подчеркнул, что существуют определенные нюансы, относительно расширения организации, на что будет обращено внимание в ходе заседания.
Ранее сообщалось, что Боливия изъявила официальное желание присоединиться к БРИКС.
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Спикер Кремля также добавил, что на предстоящем саммите будут обсуждаться вопросы, связанные с расширением объединения и принятия в него новых участников. Песков подчеркнул, что существуют определенные нюансы, относительно расширения организации, на что будет обращено внимание в ходе заседания.
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Анастасия Крестьянова