Песков: Визит Путина в штаб ВС в Ростове-на-Дону был во многом спонтанным

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Президент РФ Владимир Путин в ночь на пятницу, 20 октября, возвращаясь из Перми, посетил штаб Вооруженных сил в Ростове-на-Дону, где выслушал доклад о ходе спецоперации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что эта поездка заранее не плпнировалась.
Владимир Путин и ранее неоднократно посещал штаб СВО в Ростове-на-Дону, до этого — объединенный штаб войск, участвующих в специальной военной операции. Был глава государства также в штабе группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и в штабе Национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике.
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