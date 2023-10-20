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Песков: Визит Путина в штаб ВС в Ростове-на-Дону был во многом спонтанным

Песков сообщил, что поездка Путина в штаб ВС в Ростове-на-Дону не планировалась
20 октября 2023, 15:38
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин в ночь на пятницу, 20 октября, возвращаясь из Перми, посетил штаб Вооруженных сил в Ростове-на-Дону, где выслушал доклад о ходе спецоперации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что эта поездка заранее не плпнировалась.

В ходе общения с журналистами представитель Кремля рассказал, что поездка в Ростов-на-Дону была организована достаточно оперативно, без какой-либо предварительной подготовки. Он также добавил, что президент достаточно часто предпринимает такие поездки, чтобы получать информацию от военных непосредственно на местах, что называется, из первых рук.

Владимир Путин и ранее неоднократно посещал штаб СВО в Ростове-на-Дону, до этого — объединенный штаб войск, участвующих в специальной военной операции. Был глава государства также в штабе группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и в штабе Национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике.

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Замглавы МИД Рябков рассказал, в каком случае Россия испытает ядерное оружие
МИД РФ: Россия испытает ядерное оружие, если это ранее сделают США
20 октября 2023, 15:56

Фото: istockphoto/CUTWORLD

Россия не намерена первой возобновлять проведение ядерных испытаний. Об этом заявил заместитель главы министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Согласно его заявлению, опубликованному на сайте МИД, российская сторона в настоящее время проводит проверку информации Национального агентства ядерной безопасности США о том, что организация осуществляет на полигоне в Неваде подземный взрыв с использованием химических реактивов.

По словам Рябкова, если это действительно так, то речь не идет о проведении ядерных испытаний, а данный взрыв не противоречит ни мораторию США на ядерные испытания, ни положениям так и не вступившего в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). 

Замминистра подчеркнул, что Москва продолжает следить за ситуацией. Он также напомнил слова президента РФ Владимира Путина из послания Федеральному Собранию РФ о том, что Россия проведет ядерные испытания только в том случае, если ранее это сделают США.

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#рф
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США сокрушили своего союзника вместо России
SCMP: антироссийские санкции сокрушили Германию
20 октября 2023, 15:44

Фото: iStock/bluejayphoto

Политика США, направленная против России, нанесла удары по Европы, в первую очередь пострадала Германия. Об этом пишет South China Morning Post.
«Идя на поводу у Вашингтона и НАТО, нынешнее руководство ФРГ подтачивает экономику своей страны», — говорится в статье.

В качестве примера приводится отказ берлина расследовать теракт на «Северных потоках». Таким образом, Германия жертвует своими интересами ради интересов США.

Также автор статьи указывает, что ФРГ зависит от экспорта, но тем не менее отказалась от главного торгового партнера – Китая. Также Германия зависела от поставок энергоносителей из России, а теперь должна покупать их по очень высокой цене, что негативно сказывается на казне государства.

Таким образом, в статье утверждается, что политика США принесет Западную Европу в жертву Украине. Регион понесет экономические и политические потери.

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#сша
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Американист Васильев заявил о нагнетании военной напряжённости со стороны США
20 октября 2023, 15:12

Фото: istockphoto.com/dangutsu

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН доктор экономических наук Владимир Васильев заявил, что США занимаются нагнетанием военной напряжённости по всему миру.
«США берут курс на нагнетание военной напряжённости в мире. Они провоцируют РФ для того, чтобы наша страна тоже провела испытания, а американцы бы приняли ответные меры. Не исключаю, что США готовы к конфронтации по модели октября 1962 года, когда был кубинский ракетный кризис. Сегодня они, может быть, считают, что подобного рода конфронтация будет в их интересах», — прокомментировал в беседе с RT Васильев.

Эксперт считает, что подземные испытания на ядерном полигоне в Неваде в день, когда Госдума России приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ может быть связана и с внутриполитическими целями, а именно запугиванием американцев.

А политолог Андрей Перла высказал мнение, что вся нынешняя эскалация отношений между странами ведёт к переделу мира.

«Каждый следующий шаг по пути эскалации ведёт к сплочению каждого из враждующих блоков. Фактически происходит раздел мира. В одной части - англосаксы и их марионетки, в другой части - свободные страны», — сказал в беседе с «Царьградом» Перла.

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#сша
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#политолог
#россия
#военные
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Лукашенко озвучил возможную причину гибели Белоруссии
Лукашенко призвал госчиновников не врать в отчетах, чтобы не погубить страну
20 октября 2023, 15:03

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что некоторые правительственные чиновники пытаются направить ему ложную информацию о выполнении тех или иных решений. По его словам, хотя и не часто, но подобное случается.
Выступая во Дворце Независимости на совещании по вопросам планирования и реализации стратегических проектов, белорусский лидер отметил, что принятые решения не всегда реализуются вовремя, и это становится постоянным явлением, передает БелТА. Лукашенко также вспомнил полузабытое слово «приписки» времен планового советского хозяйства и поделился тем, что беспокоит его больше всего.

«Но меня больше всего в последнее время (я уже об этом где-то говорил) волнует то, что наше правительство вместо того, чтобы конкретным делом заниматься, начинает врать и дезинформировать президента», — сказал глава Белоруссии.

Он пояснил, что некоторые чиновники занимаются этим для того, чтобы себя выставить в наиболее выгодном свете. Лукашенко сказал, что с враньем еще предстоит решительно бороться. Примеры он обещал привести в личных беседах с теми, кого это касается. 

«Глядя в кривое зеркало, мы страну не удержим», — отметил белорусский президент.

По его словам, любые стратегические будут бесполезными в этом случае, и никаких положительных импульсов страна не получит. А развитие — это жизнь, заключил Александр Лукашенко.

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#развитие
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#чиновники
#александр лукашенко
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Захарова обвинила главу Еврокомиссии в национализме за сравнение РФ с ХАМАС
Захарова: Слова фон дер Ляйен о схожести России и ХАМАС это провокация
20 октября 2023, 15:01

Фото: istock / ffikretow

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о схожести России и ХАМАС провокацией и проявлением национализма.

«Заявления Урсулы фон дер Ляйен являются проявлением крайней формы национализма и ксенофобии, провокацией, нацеленной на поджигание межрелигиозной и межэтнической ненависти», — написала Захарова в своем телеграм-канале.
Она объяснила, что подобные заявления делаются из-за коррупционных махинаций с закупкой вакцин США на миллиардные суммы и теперь Урсула «на крючке» игры Штатов внутри Европейского Союза. 

Представитель МИД России также обратила внимание на «забывчивость» фон дер Ляйен, указав про огромное количество жертв вреди мирного населения во время «американских войн с террором» в Афганистане, Сирии, Ливии, Ираке и Сомали. Захарова заявила, что такие провокации со стороны Запада будут слышны еще не раз, ведь Америке нужно посеять русофобию, межнациональный разлад в России и стравить людей.

«Наша сила в единстве, основанном на мирном сосуществовании и взаимном уважении представителей различных национальностей и религиозных верований. Здесь тоже враг не пройдёт!» - подытожила дипломат. 

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#сша
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#дипломат
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На Мальте озвучили даты проведения заседания по Украине
МИД Мальты: международное заседание по Украине пройдёт 28-29 октября
20 октября 2023, 14:45

Фото: iStock/alzay

В министерстве иностранных дел Мальты назвали точную дату проведения встречи по вопросам украинского конфликта.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о завершении процесса согласования с союзниками страны проведения заседания, на котором буду присутствовать советники глав государств по национальной безопасности. Отмечается, что на встрече будет затронута предложенная Украиной «формула мира».

Уточняется, что встреча состоится 28 октября и продлится два дня. Представители стран соберутся на Мальте.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается покидать свой пост. Под давлением западных советников он согласился на проведение выборов в стране. 

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#владимир зеленский
#украина
#заседание
#безопасность
#конфликт
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В НАТО осудили встречу Орбана с Путиным
Bloomberg: В НАТО провели срочное заседание после встречи Путина и Орбана
20 октября 2023, 14:41

Фото: kremlin.ru

Представители Североатлантического альянса провели срочное заседание по поводу встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и российского лидера Владимира Путина, об этом сообщает Bloomberg.
«Союзники Венгрии по НАТО выразили обеспокоенность по поводу безопасности, осудив встречу премьер-министра Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным на этой неделе», - прокомментировали ситуацию в издании, ссылаясь на источники в американском посольстве. 

По словам автора статьи, встреча российского и венгерского лидеров свидетельствует о расколе в Североатлантическом альянсе. В это время в Соединенных Штатов в подрыве силы военного альянса обвинили именно Орбана, в том числе ссылаясь на его попытки ограничить финансирование киевского режима.

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#виктор орбан
#владимир путин
#россия
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Мюнхенская «Бавария» объявила решение по Мазрауи, поддержавшему Палестину
20 октября 2023, 14:38

Фото: istockphoto/Naeblys

Руководство футбольного клуба «Бавария» из Мюнхена выступила с заявлением по поводу ситуации с марокканским защитником клуба Нуссаира Мазрауи. Ранее игрок в социальных сетях выступил в поддержку Палестины.
Футболист опубликовал видео, где голос за кадром на манер молитвы просит о победе палестинских братьев, а также просит Бога проявить милосердие к погибшим и исцелить раненых. После критики в СМИ Мазрауи написал, что всегда будет выступать против любых видов насилия, ненависти и терроризма, из-за которых гибнут тысячи невииных людей.

На сайте клуба появилось заявление, в котором указано, что руководство команды и игрок провели разъясняющую беседу. У них нет разногласий во взглядах на конфликт на Ближнем Востоке. И футболист, и команда выступают против ненависти и насилия, которым в Германии нет места. Ничто не оправдывает убийство мирных граждан и детей.

В тексте обращения также сказано, что «Бавария» выступает за то, чтобы футбол раскрыл свою силу примирения между разными культурами, особенно в самые трудные и критические моменты. Нуссаир Мазрауи еще раз заявил, что он мирный человек и отвергает любые виды терроризма. Игрок остается в клубе. Сейчас он травмирован и временно не может играть, указано в заявлении клуба.

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Песков заявил, что Россия следит за действиями США
Ситуация между РФ и США де-юро выровнялась после отзыва ратификации ДВЗЯИ
20 октября 2023, 14:34

Фото: kremlin.ru

Ситуация между РФ и США после отзыва ратификации ДВЗЯИ де-юре выровнялась, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
По словам Пескова, российская позиция хорошо ясна. Теперь, когда ДВЗЯИ не ратифицирован ни российской, не американской стороной, России остается только внимательно следить за происходящим.

18 октября Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, заключительном чтении закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ был подготовлен по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина. 

В этот же день Соединенные Штаты провели подземные испытания на полигоне в Неваде. Ранее там испытывали ядерное оружие. По информации Миэнерго США, для искусственного подземного взрыва были использованы «химические взрывные вещества высокой мощности и радиоизотопные индикаторы».

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#сша
#россия
#испытания
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