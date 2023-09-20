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Песков: визит Владимира Путина в КНР готовится в октябре

20 сентября 2023, 12:07
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин намерен отправиться в КНР в октябре.
Спикер Кремля отметил, что конкретные даты поездки будут озвучены позже.

Песков также сообщил, что на фоне ситуации в Нагорном Карабахе, российский лидер проведет переговоры с Николом Пашиняном. Он также прокомментировал обострившийся конфликт в Армении и заявил, что юридически Баку действует на своей территории. Песков добавил, что российские миротворцы продолжают помогать эвакуировать жителей из ​опасных районов региона.


Он также добавил, что Москва обеспокоена ситуацией в регионе.

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#песков
#переговоры
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Песков: де-юре Азербайджан в Карабахе действует на своей территории
20 сентября 2023, 12:21

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что с юридической точки зрения в Нагорном Карабахе Азербайджан действует на своей территории. Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами.
Он также прокомментировал обвинения секретаря Совбеза Армении Григоряна в том, что Россия не выполняет данные государству обязательства. Песков заявил, что Москва не принимает подобные упреки Еревана.
 
Спикер Кремля сообщил, что российские миротворцы эвакуируют из опасных районов региона жителей, их которых большинство – дети. Он также добавил, что в настоящее время согласуется телефонный разговор главы государства Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Песков добавил, что при необходимости состоятся переговоры с  азербайджанским главой. 


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#данные
#песков
#переговоры
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TAC: Украина через «Миротворец» открыто угрожает американцам
20 сентября 2023, 12:18

Фото: istock / sandsun

Украинские власти открыто угрожают американским гражданам, выступающим против финансовой поддержки Киева. Информацию сообщает американский журнал The American Conservative.

В статье сообщается, что пока Конгресс спорит, стоит ли выделять дополнительные финансы Украине, Киев добавляет неугодных им американцев на сайт «Миротворец». По словам автора публикации, «Миротворец» является неправительственной организацией, тесно связанной с украинским правительством.

Сайт наполнен призывами к насилию над противниками Украины, среди них, помимо россиян, присутствуют граждане других стран, высказывающихся хоть как-то против киевского режима. 

«Украина все больше впадает в зависимость от Запада не только в плане поддержки военных действий, но и в плане поддержания правительства Киева на плаву», — заключил автор публикации.

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#украина
#сайт
#киев
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Власти Нагорного Карабаха объявили о своей капитуляции перед Азербайджаном
Азербайджан готов приостановить военные действия в Карабахе
20 сентября 2023, 12:10

Фото: iStock/Derek Brumby

Минобороны Азербайджана заявило, что 20 сентября с 13.00 будут о приостановлены военные действий в Карабахе, предъявив властям список условий.
Таким образом, для прекращения огня в Нагорном Карабахе ВС Армении, расположенные там, должны сложить оружие, оставить свои позиции и воинские посты и покинуть территорию Азербайджана. Все незаконные формирования должны будут расформироваться. При этом все вооружение должно перейти под контроль ВС Азербайджана. Все эти действия будут происходить в координации с российскими миротворцами.

Ранее президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян заявил о готовности принятия мер, направленных на обеспечение безопасности мирного населения.

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#оружие
#контроль
#вооружение
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Президент Карабаха Шахраманян анонсировал вынужденные шаги для безопасности
20 сентября 2023, 11:55

Фото: istock / Emile Ghessen

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян заявил о готовности принятия мер, направленных на обеспечение безопасности мирного населения. О каких конкретно мерах идет речь, не уточняется.

Как сообщает информационное агентство «Арменпресс», Шахраманян провел заседание Совета безопасности, после которого заявил об отсутствии «практических шагов» со стороны мирового общества и назвал его реакцию «неадекватной». Поэтому в регионе «вынуждены принять соответствующие меры, имея в качестве приоритета обеспечение физической безопасности населения».

Напомним, вчера, 19 сентября, Азербайджан заявил о начале военной операции в Нагорном Карабахе с целью роспуска власти республики и вооруженных формирований Армении на территории республики.

Ранее Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные работают над направлением конфликта в Нагорном Карабахе в сторону политико-дипломатических договоренностей.

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#президент
#заседание
#меры
#операции
#армения
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В Нагорном Карабахе при содействии миротворцев РФ прекращены боевые действия
20 сентября 2023, 11:51

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В районе Нагорного Карабаха прекращаются военные действия с 13:00 20 сентября. Об этом сообщает Sputnik Армения.
По информации портала, к прекращению огня стороны конфликта пришли при содействии российских миротворцев и их посредничестве. Прежде сообщалось, что российские миротворцы эвакуировали из Карабаха более двух тысяч человек, среди которых есть дети. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. 

Стороны вооруженного конфликта призывали к прекращению военных действий и урегулированию конфликта дипломатическим путем представительства ряда стран. Несмотря на установление режима прекращения огня, боевые действия продолжались. В настоящее время между Баку и Ереваном достигнута договоренность. 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва обеспокоена ситуацией в Нагорном Карабахе.

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#дети
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#оон
#иран
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Политолог Перинчек: США использовали удобного человека, чтобы досадить России
20 сентября 2023, 11:03

Фото: iStock/donfiore

Турецкий историк, политолог и профессор Мехмет Перинчек заявил, что Армения неоднократно предпринимала провокации в отношении своих соседей. Об этом сообщает Царьград.
«У Азербайджана есть право на обеспечение своей территориальной целостности, особенно сейчас, когда Армения занимается провокациями по приказу Вашингтона. Причём эти провокации используются американцами не только против Азербайджана, а даже против России», — цитирует Перинчека Царьград.

По мнению политолога, Пашинян всегда стремился вызвать у армян недоверие к русским и увести их под американское крыло. Перинчек также утверждает, что Вашингтон просто использовал Пашиняна для того, чтобы досадить РФ.

Напомним, ранее около здания правительства Армении в центре Еревана собралась толпа местных жителей. Митингующие обвиняют руководство страны и премьер-министра Никола Пашиняна в том, что сложившаяся ситуация произошла из-за политики, проводимой властями страны.

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#страны
#операции
#армения
#право
#оон
#рф
#сша
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Российские миротворцы эвакуировали из Карабаха более двух тысяч человек
20 сентября 2023, 10:40

Фото: iStock/Anna_Anikina

В Минобороны РФ сообщили, что российские миротворцы эвакуировали более 2 тысяч мирных жителей из опасных районов Нагорного Карабаха.
В ведомстве отметили, что больше половины из эвакуированных людей – дети. Вывод людей из опасных районов региона продолжается. Пострадавшим от обстрелов оказывается медицинская помощь. Российские военные медики также находятся в местах для временного проживания эвакуированных. 
 
По информации министерства, российские миротворцы контролируют сложившуюся обстановку и уже неоднократно зафиксировали факты нарушения режима прекращения огня. 

Прежде, Армения обвинила Россию в невыполнении обязательств по Карабаху. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Россия не выполняет обязательства по защите региона, что предусмотрено договоренностями. 

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#россия
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#азербайджан
#медики
#армения
#оон
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Newsweek: Россия и Китай обладают в Генассамблее ООН большим влиянием, чем США
20 сентября 2023, 10:37

Фото: istock / LewisTsePuiLung

США регулярно проигрывают России и Китаю в попытке склонить страны мира к мнению Вашингтона. Это показал анализ голосов на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН за последние 30 лет, сообщает издание Newsweek.

Эксперты изучили голоса ГА ООН и рассмотрели более полутора тысяч ситуаций с 1991 по 2020 годы, когда РФ и КНР не разделяли мнение Америки. 

«Позиция этих двух стран преобладала в 86 процентах случаев», — указано в исследовании журнала.
Кроме того, Москва и Пекин завоевали расположение многих других стран, особенно африканских. Авторитет также добавляет членство в Шанхайской организации сотрудничества, межгосударственном объединении БРИКС и группе стран с развивающейся экономикой G-77.

Помимо этого, в статье сообщается, что члены НАТО последние годы перестали единогласно поддерживать позицию США.

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#страны
#оон
#нато
#россия
#китай
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Зеленский анонсировал важное решение США
Зеленский заявил, что уже скоро США примут решение о передаче ракет ATACMS
20 сентября 2023, 10:33

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

США уже находятся на финишной прямой по решению о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский, передает CNN.
«Мы на финишной прямой, я в этом уверен», - сказал Зеленский.

При этом он подчеркнул, что в случае, если США не примут решение о передаче ракет ATACMS Украине, станет большой потерей для Киева. По его словам, отказ передачи ракет приведет к колоссальным потерям сведи ВСУ на поле боя.

Зеленский также уверил, что данный вид оружия не будет применяться для нанесения ударов по российским территориям.

Напомним, МИД Германии заявил о новом пакете помощи для Украины, однако дальнобойные ракеты Taurus в него не вошли. При этом в Пентагоне заявили, что Украина нуждается в средствах ПВО больше, чем в дальнобойных ракетах.

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