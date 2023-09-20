Песков: визит Владимира Путина в КНР готовится в октябре

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин намерен отправиться в КНР в октябре.
Спикер Кремля отметил, что конкретные даты поездки будут озвучены позже.
Песков также сообщил, что на фоне ситуации в Нагорном Карабахе, российский лидер проведет переговоры с Николом Пашиняном. Он также прокомментировал обострившийся конфликт в Армении и заявил, что юридически Баку действует на своей территории. Песков добавил, что российские миротворцы продолжают помогать эвакуировать жителей из опасных районов региона.
Он также добавил, что Москва обеспокоена ситуацией в регионе.
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Песков также сообщил, что на фоне ситуации в Нагорном Карабахе, российский лидер проведет переговоры с Николом Пашиняном. Он также прокомментировал обострившийся конфликт в Армении и заявил, что юридически Баку действует на своей территории. Песков добавил, что российские миротворцы продолжают помогать эвакуировать жителей из опасных районов региона.
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Анастасия Крестьянова