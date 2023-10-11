Песков: Власти РФ принимают меры для преодоления трудностей авиакомпаний

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Российские силы принимают меры для решения проблемы авиакомпаний, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Правительством принимаются меры, эта тема чрезвычайно важна для нас с учетом нашей географии: транспортная доступность регионов - это один из абсолютных приоритетов. Встречаемся с новыми вызовами - ищем новые пути решения», - прокомментировал ситуацию Песков.
Вчера «Коммерсанту» стало известно, что авиакомпания S7 Airlines сократит осенне-зимнее расписание на 10–15% относительно прошлого года из-за сложностей с обслуживанием Airbus A320/А321neo.
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Евгения Парфентьева