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Песков: возвращение командиров «Азова»* связано с провалами ВСУ в контрнаступлениях

08 июля 2023, 21:19

Фото: iStock/Olena_Z

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что армия Украины ежедневно сталкивается с провалами в контрнаступлениях. Именно из-за этого Турция вернула Украине командиров «Азова»*.
«Это решение выдать главарей «Азова»* Зеленскому в нарушение существующих договоренностей, вернуть их на Украину, безусловно, связано напрямую с провалами в контрнаступлении. Это провалы, с которыми сейчас каждый день сталкиваются войска киевского режима», — сказал он в интервью РИА Новостям.

По мнению пресс-секретаря, на Турцию оказывается сильное влияние в связи с предстоящим саммитом НАТО. Нарушение установленного договора говорит о том, что Турция желает показать свою солидарность с альянсом. В Кремле заявили, что «прекрасно понимают» о причинах происходящих событий.


Ранее «Радио 1» сообщало, что Зеленский вернулся на Украину в сопровождении боевиков «Азова»*

*Организация признана террористической и запрещена на территории РФ.

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#НАТО
#Турция
#Россия
#Украина
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Британский архиепископ Коттрелл назвал слова из молитвы «Отче наш» проблемными
09 июля 2023, 02:29

Фото: iStock/Photoboyko

Архиепископ Йоркский Стивен Коттрелл заявил, что термин «отец» в молитве «Отче наш» вносит в нее «патриархальное звучание», сообщает The Guardian.
На заседании Генерального синода Англиканской церкви он отметил, что для многих верующих это слово будет вызывать ассоциации с их родителями.

«Я осознаю, что термин „отец“ вызывает сложности у тех, чьи отношения с земными отцами были разрушительными и обидными», — разъяснил он. Архиепископ отметил проблемность некоторых выражений из молитвы «Отче наш».
Священник также подчеркнул, что негативный контекст в этом слове могут увидеть те, кто столкнулся с трудностями из-за патриархального образа жизни.

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#религия
#Великобритания
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Военкор Руденко: из вернувшихся на Украину командиров «Азова» создадут медийный проект
09 июля 2023, 02:22

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко в своем Telegram-канале предположил, что возвращение на Украину бывших руководителей «Азова» (организация, запрещенная в России и признанная террористической) может стать основой для создания медиа-проекта.
Он утверждает, что целью такого проекта будет отвлечение внимания общественности от потенциального поражения Киева в конфликте.

«Пока аудитория будет вовлечена в это, могут произойти перемены в направлении мира и капитуляции киевского режима», — указал Руденко.
Он также отметил, что российские спецслужбы располагают большим объемом информации о «азовцах», вернувшихся из Турции. Руденко выразил уверенность в том, что этих данных будет достаточно, чтобы они «оставались спокойными даже в Киеве».

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#Азов
#СВО
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Депутат Госдумы Белик: слова Эрдогана не означают содействия во вступлении Украины в НАТО
09 июля 2023, 02:10

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что утверждения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о достойности Украины стать членом НАТО не обязательно означают, что Анкара будет активно поддерживать принятие этой страны в альянс, сообщает РИА Новости.
Он подчеркнул, что существует разница между признанием достоинств Украины к членству в НАТО и активной ролью в её включении в альянс. Белик подчеркнул, что заявления о поддержке часто ограничиваются только словами. Он также отметил, что Эрдоган стремится выступить в роли посредника между сторонами конфликта, приоритетом для которого являются национальные интересы и собственные амбиции.

«Высказывания турецкого лидера о поддержке Украины соответствуют линии, которую преследуют страны НАТО, но это не гарантирует, что результаты этих переговоров как-то повлияют на общую ситуацию», — заметил он.
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#Госдума
#НАТО
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В Москве на ВДНХ остановилось колесо обозрения «Солнце Москвы», посетителей эвакуировали
09 июля 2023, 01:34

Фото: istockphoto / MIKHAIL GALYSHEV

Телеканал 360 сообщил в своем телеграм-канале о происшествии на «Солнце Москвы» на ВДНХ, связанном с замыканием, в результате которого пришлось эвакуировать посетителей.
В пресс-службе аттракциона подтвердили временную приостановку его работы. Однако, как они уточнили, причиной остановки стала не техническая поломка колеса обозрения.

«Аттракцион находится в исправном состоянии и завтра продолжит работу в соответствии с расписанием», — цитирует РИА Новости пресс-службу аттракциона.
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#аттракционы
#ВДНХ
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Telegraph: Германия готовится отсрочить заявку Украины на членство в НАТО
09 июля 2023, 01:24

Фото: iStock/bluejayphoto

Как сообщает британская газета Telegraph, ссылаясь на источники в НАТО, Германия планирует на саммите альянса в Вильнюсе 11-12 июля выступить за отсрочку вступления Украины в НАТО. Причина в том, что Берлин опасается, что это может спровоцировать конфликт с Россией.
«Берлин предпочитает более осторожный подход к вопросу о предоставлении немедленного членства... Он хочет выделить время для разработки мер безопасности, которые фактически ограничат членство», — цитирует издание своего источника.
Собеседник издания подчеркнул, что Германия не желает, чтобы Владимир Путин мог проверить действие 5-ой статьи, согласно которой любое нападение на страну-члена НАТО может привести к военной поддержке от других членов альянса.

Источник также утверждает, что Германия воспользуется саммитом в Вильнюсе, чтобы призвать других членов альянса сфокусироваться на предоставлении Украине гарантий безопасности, вместо обсуждения ее присоединения к НАТО.

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#Германия
#Украина
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На Ленинградском шоссе в Москве автобус столкнулся с грузовиком
09 июля 2023, 01:14

Фото: iStock/Aleksei Andreev

Автобус и грузовик столкнулись на Ленинградском шоссе в Москве. Это привело к 12 пострадавшим, пишет ТАСС.
Отмечается, что ДТП произошло в районе дома 112/1. Двое пострадавших были направлены в больницу, в то время как остальные получают медицинскую помощь на месте происшествия. После осмотра врачами 13-летняя девочка также была госпитализирована. Экстренные службы отмечают, что число госпитализированных может возрасти.

Движение по участку дороги, где произошла авария, в направлении центра города затруднено.

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#ДТП
#автобусы
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Минобороны сообщило об уничтожении склада хранения снарядов для РСЗО HIMARS в ДНР
09 июля 2023, 00:44

Фото: iStock/vadimrysev

Официальный представитель российского Министерства обороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об уничтожении арсенала, где хранились снаряды для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, в Донецкой народной республике (ДНР).
«На территории Михайловки в ДНР был уничтожен склад, в котором хранились снаряды для залповой системы HIMARS», — уточнил он.
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#HIMARS
#СВО
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Министр обороны Украины Резников заявил о поставке противоминных кораблей от Нидерландов
09 июля 2023, 00:29

Фото: iStock/TebNad

Министр обороны Украины Алексей Резников в ходе телевизионного интервью заявил о том, что Нидерланды предоставят противоминные корабли Киеву, передает РИА Новости.
Резников подчеркнул, что противоминные суда уже являются частью украинского флота. Он упомянул, что два таких корабля уже находятся в Британии под украинским флагом и с украинскими командами.

Он также сообщил о предстоящей передаче противоминных кораблей от Нидерландов.

«Только подводные лодки ещё в пути», — заключил он.
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#Нидерланды
#Украина
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Демонстранты в немецком городе Гиссен ранили более 20 правоохранителей
09 июля 2023, 00:03

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Во время акции протеста эритрейцев в германском Гиссене были ранены 22 сотрудника правоохранительных органов, сообщает немецкое издание Tagesschau.
В городе Гиссен, расположенном в Германии, проходил фестиваль, организованный сообществом Эритреи. Участники акции начали бросать камни и дымовые шашки. Для пресечения действий демонстрантов, полиция использовала слезоточивый газ и водометы. Итогом конфронтации стали 200 задержанных и 60 человек, помещенных под стражу.

Министр внутренних дел земли Гиссен, где произошел инцидент, Петер Бойт призвал немецкое правительство обратиться к послу Эритреи.

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#демонстранты
#Германия
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