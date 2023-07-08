Песков: возвращение командиров «Азова»* связано с провалами ВСУ в контрнаступлениях

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что армия Украины ежедневно сталкивается с провалами в контрнаступлениях. Именно из-за этого Турция вернула Украине командиров «Азова»*.
«Это решение выдать главарей «Азова»* Зеленскому в нарушение существующих договоренностей, вернуть их на Украину, безусловно, связано напрямую с провалами в контрнаступлении. Это провалы, с которыми сейчас каждый день сталкиваются войска киевского режима», — сказал он в интервью РИА Новостям.
По мнению пресс-секретаря, на Турцию оказывается сильное влияние в связи с предстоящим саммитом НАТО. Нарушение установленного договора говорит о том, что Турция желает показать свою солидарность с альянсом. В Кремле заявили, что «прекрасно понимают» о причинах происходящих событий.
*Организация признана террористической и запрещена на территории РФ.
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Анастасия Чинкова