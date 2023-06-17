Песков высказался о размерах санитарной зоны на Украине

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«Нет, это зависит от того, какие виды вооружений находятся у Украины. Чем выше тактико-технические характеристики вооружений на Украине, тем больше должно быть это расстояние», - прокомментировал ситуацию Песков.
Напомним, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram обозначил, где на Украине необходимо расположить санитарную зону. По мнению политика, санитарную зону необходимо расположить по границам Львова, поскольку только так возможно обеспечить безопасные границы, ввиду поставок Киеву западного оружия.
Ранее «Радио 1» сообщало, как Дмитрий Песков заявил, что глава РФ открыт к любым предложениям по урегулированию конфликта на Украине. Пресс-секретарь напомнил, что для России тема «украинской проблемы» стоит острым образом на протяжении многих лет. Она не вызрела только в прошлом году, подчеркнул Песков.