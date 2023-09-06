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Песков: Юридически ЧВК «Вагнер» не существует

06 сентября 2023, 14:38
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать планы Великобритании по признанию формирования ЧВК «Вагнер» террористической организацией.
Председатель Кремля пояснил, что такой организации де-юре не существует.

Ранее стало известно, что британские власти включат ЧВК «Вагнер» в перечень террористических организаций. Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман утверждает, что присутствие ЧВК на территориях Украины и Африки создает «угрозу глобальной безопасности», ее слова приводит Британская вещательная корпорация BBC (Би-би-си).


После объявления ЧВК «Вагнер» террористической организацией любая помощь, поддержка и всеобщее одобрение ее деятельности станут в Британии уголовно наказуемыми. Максимальное наказание предполагает 14 лет заключения в тюрьме.


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#дмитрий песков
#вагнер
#чвк
#великобритания
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Новый министр обороны Британии допустил глупую ошибку
LBC: министр обороны Британии Шаппс перепутал ВМС и ВВС
06 сентября 2023, 15:46

Фото: iStock/nevenmn

Новый министр обороны Великобритании Грант Шаппс в интервью радиостанции LBC перепутал военно-морские силы (ВМС) страны с военно-воздушными (ВВС).
Шаппс заявил, что британские авианосцы находятся в эксплуатации Королевских ВВС, однако это является ошибкой – они подконтрольны ВМС страны.

Ранее эксперт по международным отношениям Доминик Уайкорн заявил, что отставка министра обороны Великобритании Бена Уоллеса негативно скажется на Украине. Он уточнил, что нынешний министр Грант Шаппс не имеет военного опыта, который был у Уоллеса, поэтому кардинально поменяется политический стиль.

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#великобритания
#вмф
#минобороны
#министр
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Президент Чехии призвал сдержанно относиться к оценке прогресса ВСУ
06 сентября 2023, 15:29

Фото: iStock/Olena_Z

Необходимо быть сдержанным в оценке реальной ситуации на полях СВО, поскольку прорыв ВСУ на одном участке фронта еще ничего не означает, заявил президент Чехии Петр Павел в интервью изданию Idnes.
Напомним, ранее стало известно, что российские военные отошли из села Работино в Запорожской области и заняли господствующие высоты в районе этого населенного пункта. Отмечается, что Работино осталось только на карте, фактически город полностью разрушен.

«С другой стороны, это, собственно, лишь небольшой участок фронта и продвижение на километры, максимум, на десятки километров. А у России не одна линия обороны. Их, как минимум, две. А в некоторых местах - три и они очень хорошо оснащены», - прокомментировал ситуацию Павел. 

Именно поэтому чешский лидер считает, что необходимо оставаться более сдержанными в оценке ситуации и не делать преждевременных выводов. ​

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#военные
#чехия
#запорожская область
#сво
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Блинкен: США увидели прогресс в украинском контрнаступлении
06 сентября 2023, 15:25

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон отметил прогресс в контрнаступлении ВСУ, которое критикуют западные СМИ, а в России называют провальным. Об этом он рассказал в рамках своей поездки в Киев на выступлении у украинском МИД.
«Мы увидели заметный прогресс в контрнаступлении, что очень радует. Мы хотим, чтобы Украина имела все, что ей нужно не только для достижения успеха в контрнаступлении, но и имела все необходимое в долгосрочной перспективе», - заявил Блинкен.

По его словам, Украина должна быть способна обеспечивать сильный сдерживающий фактор и обладать достаточными оборонными способностями.

6 сентября стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен 6 сентября утром прибыл в Киев с ранее не анонсированным визитом.

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#сша
#мид
#украина
#киев
#блинкен
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В Госдуме заявили о новой работе Суровикина
Генерал Заварзин: Суровикину нашли неплохую должность по СНГ
06 сентября 2023, 13:53

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Сегодня имя Сергея Суровикина исчезло из списка главнокомандующих видами Вооруженных сил на сайте министерства обороны РФ. Член комитета Государственной думы по обороне, генерал-полковник Виктор Заварзин заявил, что ничего страшного не происходит.
В интервью изданию «Подъём» военачальник отметил, что Суровикин хорошо воевал, сейчас ситуация изменилась, Военно-космическими силами (ВКС) РФ после ухода Суровикина с поста главкома руководит начальник Генштаба ВС РФ. Но с генералом, по словам Заварзина, все в порядке, ему нашли «неплохую должность по СНГ». Представителям СМИ удалось узнать, что Сергей Суровикин остался на посту председателя Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны стран СНГ.

По сообщениям прессы, Суровикин не появлялся на публике с 24 июня, когда обратился с призывом к ЧВК «Вагнер» прекратить мятеж. В конце августа он ушел с поста главкома ВКС России. 4 сентября журналистка Ксения Собчак опубликовала в своем телеграм-канале фотографию генерала, прогуливающегося под руку со своей женой Анной.

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#сми
#ксения собчак
#вкс
#интервью
#вагнер
#вс рф
#чвк
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Песков оценил участие героев СВО в местных выборах
Песков: Участие героев СВО в местных выборах заслуживает самой высокой оценки
06 сентября 2023, 13:52

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков высказался об участии героев специальной военной операции в местных выборах.
«Как должность. Это абсолютно нормально. Такая гражданская активность этих наших граждан, этих героев, безусловно, заслуживает самой высокой оценки», - прокомментировал ситуацию Песков.

Отвечая на вопрос о том, как это обстоятельство может повлиять на работу власти, Песков заявил, что в настоящий момент делать каки-либо прогнозы сложно, однако, нельзя не отметить мужество, смелость и героизм, проявленный этими людьми. 

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо предоставить равные права всем без исключения участникам СВО. Российский лидер подчеркнул, что всем участникам СВО и членам их семей должны быть предоставлены права и льготы, предусмотренные законодательством. Также, глава государства указал на необходимость предоставления участникам военных действий статуса ветеранов.

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#дмитрий песков
#сво
#герои
#выборы
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Верховная рада утвердила Рустема Умерова на пост министра обороны Украины
06 сентября 2023, 13:30

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Комитет Верховной рады одобрил кандидатуру Рустема Умерова на пост главы Минобороны Украины. В марте 2022 года он входил в состав группы от Киева, принимавшей участие в мирных переговорах с Россией, напоминает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Накануне Верховная рада одобрила отставку министра обороны Алексея Резникова, занимавшего эту должность с ноября 2021 года. Его уход с поста главы оборонного ведомства произошел после очередного коррупционного скандала с закупками в министерстве обороны. Также заявления об отставке написали три заместителя министра обороны: Гаврилов, Дейнега и Шевченко.

Кандидатуру Умерова в качестве нового главы Минобороны предложил Верховной раде президент Зеленский. Ранее Умеров занимался бизнесом в США, основал ряд крымско-татарских общественных организаций, подконтрольных американским фондам. В 2019 году был избран депутатом Рады от партии «Голос». С 2022 года возглавлял Фонд госимущества Украины, который занимается вопросами приватизации и аренды, а также управлял государственной собственностью.

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#сша
#президент
#фонд
#уход
#минобороны
#зеленский
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В школе Долгопрудного прошла областная противопожарная тренировка
06 сентября 2023, 13:22

Фото: администрация г. о. Долгопрудный

В Подмосковье прошёл единый областной день противопожарных тренировок на объектах с массовым пребыванием людей. По данным Главного управления МЧС России по Московской области, тренировочные эвакуации прошли более чем на 4,5 тыс объектах. Это образовательные учреждения, торгово-развлекательные комплексы, учреждения культуры, спорта и здравоохранения.
В тренировке принял участие и коллектив школы №11 Долгопрудного, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Услышав вой сирены и объявление о необходимости покинуть здание, школьники под наблюдением учителей организованными группами направились к пожарным выходам и собрались на школьном стадионе. Оперативно прибывший пожарный расчёт начал ликвидировать условное возгорание.
 
Дополнительно были проверены системы противопожарной защиты и инженерного оборудования объектов.
 
По итогам мероприятия будет дана оценка действиям сотрудников школы, проведён разбор хода учений, даны рекомендации по устранению выявленных недостатков. 

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#безопасность
#московская область
#подмосковье
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Пескова насторожили предстоящие учения Армении и США
Песков: военные учения Армении и США вызывают настороженность
06 сентября 2023, 13:18

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что планируемое проведение учений Армении и США вызывает настороженность в России.
Ранее пресс-служба Минобороны Армении заявила, что в сентябре планируется проведение армянско-американских военных учений, главной целью которых назвали повышение оперативной совместимости во время проведения миротворческих миссий.

Песков, комментируя это сообщение, заявил, что такие намерения Армении и США вызывают ряд опасений у России, тем более, учитывая нынешнюю ситуацию. В связи с этим, будет проводится постоянное наблюдение за процессом проведения этих учений, а также будут постоянно анализироваться все поступающие новости.

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#армения
#сша
#россия
#дмитрий песков
#учения
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Супруга премьера Армении прибыла в Киев на саммит по психическому здоровью
06 сентября 2023, 13:07

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян первый раз посетила Киев в качестве спикера.
Там она примет участие во встрече первых леди и джентльменов, передает украинское издание Klymenko Time.
Несмотря на отсутствие официальных заявлений из Еревана, первая леди Армении первый раз с начала СВО привезла гуманитарную помощь Украине. Также это первое посещение Анны Акопян Украины в качестве супруги армянского премьера.
Встреча проводится уже третий год, организатором формата в 2021 году стала жена президента Украины Елена Зеленская. В 2023 году главной темой станет ментальное и психическое здоровье.
«Речь идет не только о войне, но и о катаклизмах, эпидемиях, землетрясениях и других природных катастрофах, экономических кризисах, терактах. Потому что они влияют на сознание каждого из нас, в какой бы стране мы ни жили. У ментального здоровья нет границ», — поделилась Елена Зеленская.
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