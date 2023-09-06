Песков: Юридически ЧВК «Вагнер» не существует

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать планы Великобритании по признанию формирования ЧВК «Вагнер» террористической организацией.
Председатель Кремля пояснил, что такой организации де-юре не существует.
Ранее стало известно, что британские власти включат ЧВК «Вагнер» в перечень террористических организаций. Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман утверждает, что присутствие ЧВК на территориях Украины и Африки создает «угрозу глобальной безопасности», ее слова приводит Британская вещательная корпорация BBC (Би-би-си).
После объявления ЧВК «Вагнер» террористической организацией любая помощь, поддержка и всеобщее одобрение ее деятельности станут в Британии уголовно наказуемыми. Максимальное наказание предполагает 14 лет заключения в тюрьме.
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Ранее стало известно, что британские власти включат ЧВК «Вагнер» в перечень террористических организаций. Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман утверждает, что присутствие ЧВК на территориях Украины и Африки создает «угрозу глобальной безопасности», ее слова приводит Британская вещательная корпорация BBC (Би-би-си).
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Алина Юрчак