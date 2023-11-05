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Запад осознаёт масштабы коррупции на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
При этом пресс-секретарь российского президента отметил, что западные политики должны объяснить своим избирателям, почему это происходит, и по какой причине коррупция никак не устраняется. А самый главный вопрос, который в настоящее время волнует граждан этих стран – это то, почему финансирование продолжается.
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Анастасия Чинкова