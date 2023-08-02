Песков: Западные СМИ получают «указиловки» от своих спецслужб

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Западные СМИ живут в состоянии военной пропаганды, от которой уже начали уставать читатели, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время выступления в мастерской «Сенеж».
«Там очень много серьезных СМИ, очень много талантливых журналистов, умных, профессиональных. Но сейчас, поскольку они все развязали против нас ту самую войну, о которой мы с вами уже говорили, они живут в состоянии абсолютной военной цензуры», - прокомментировал ситуацию Песков.
По его словам, «самые уважаемые СМИ» получают «указиловки» от западных служб, которые, зачастую, несут в себе ложную информацию.
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