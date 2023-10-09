Песков заявил, что данных о пострадавших россиянах в Израиле нет

Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что посольство РФ в Израиле пытается установить, есть ли среди пострадавших в боевых столкновениях россияне.
В данный момент нет данных о пострадавших россииянах.
Сообщается, что российские дипломаты находятся в контакте с палестинской стороной: несколько тысяч россиян проживают в Палестине.
Ранее сообщалось, что бои в израильских городах завершились, из сектора Газа выпущено более 4,4 тысячи ракет. Сообщается, что пункты вдоль границ с сектором Газа находятся под контролем военнослужащих Израиля. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) допустили вероятность того, что в городах еще остались вооруженные люди.
Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.
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«Дипломаты работают круглые сутки. Пока информацией о пострадавших россиянах не располагают», - рассказал Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что бои в израильских городах завершились, из сектора Газа выпущено более 4,4 тысячи ракет. Сообщается, что пункты вдоль границ с сектором Газа находятся под контролем военнослужащих Израиля. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) допустили вероятность того, что в городах еще остались вооруженные люди.
Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.
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Мария Фирсова