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Песков заявил, что данных о пострадавших россиянах в Израиле нет

09 октября 2023, 11:57
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что посольство РФ в Израиле пытается установить, есть ли среди пострадавших в боевых столкновениях россияне.
В данный момент нет данных о пострадавших россииянах.
«Дипломаты работают круглые сутки. Пока информацией о пострадавших россиянах не располагают», - рассказал Дмитрий Песков.

Сообщается, что российские дипломаты находятся в контакте с палестинской стороной: несколько тысяч россиян проживают в Палестине.

Ранее сообщалось, что бои в израильских городах завершились, из сектора Газа выпущено более 4,4 тысячи ракет. Сообщается, что пункты вдоль границ с сектором Газа находятся под контролем военнослужащих Израиля. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) допустили вероятность того, что в городах еще остались вооруженные люди.

Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.

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#дмитрий песков
#новости
#россияне
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Лидер ХАМАС Яхья Синвар мертв
The Times Of Israel: Лидер ХАМАС Синвар мертв
09 октября 2023, 12:16

Фото: istock / ffikretow

Лидер палестинского исламистского движения ХАМАС Синвар мертв. Обь этом сообщает издание The Times Of Israel.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Раннее сообщалось, что на шести участках на границе с сектором Газа продолжаю вести активные боевые действия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1». 

Новость дополняется.
#операция
#армия
#министр
#лидер
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Песков: РФ в контакте с палестинскими властями, там проживает много россиян
09 октября 2023, 12:02

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ находится в контакте с палестинскими властями по ситуации в Израиле. Об этом Песков сообщил журналистам.
По словам Пескова, на территории Палестинской национальной администрации проживают тысячи граждан России, необходимо понять, что с ними происходит и не находятся ли они в опасности, а также есть ли среди них пострадавшие, которые нуждаются в помощи. 

Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.

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#пострадавшие
#израиль
#война
#данные
#россия
#дмитрий песков
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В Израиле заявили о боях на нескольких участках на границе с сектором Газа
Times of Israel: боевые действия продолжаются на шести участках на юге Израиля
09 октября 2023, 11:54

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Активные боевые действия продолжаются на шести участках на границе с сектором Газа. Об этом пишет Times of Israel.
По данным издания, пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари подтвердил сведения о столкновения на юге государства. Отмечается, что активные боевые действия происходят на 6 участках.

Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.

Ранее пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова сообщила, что более 2 тысяч россиян стоят на консульском учете в Палестине, в том числе 1,2 тысячи в секторе Газа.

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#израиль
#ночь
#война
#данные
#военные
#армия
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Армия обороны Израиля заявила об окончании боевых действий в городах
09 октября 2023, 11:43

Фото: РИА Новости/Иссам Аль-Римави

Бои в израильских городах завершились, из сектора Газа выпущено более 4,4 тысячи ракет, передают СМИ со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.
Сообщается, что пункты вдоль границ с сектором Газа находятся под контролем военнослужащих Израиля. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) допустили вероятность того, что в городах еще остались вооруженные люди. 

Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.

Ранее пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова сообщила, что более 2 тысяч россиян стоят на консульском учете в Палестине, в том числе 1,2 тысячи в секторе Газа.

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#сша
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#видео
#люди
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Дипмиссия России сообщила, сколько россиян находятся в Палестине
Дипмиссия: на консульском учете в Палестине стоят более двух тысяч россиян
09 октября 2023, 11:31

Фото: РИА Новости/Тарек Алиян

Пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова сообщила, что более 2 тысяч россиян стоят на консульском учете в Палестине, в том числе 1,2 тысячи в секторе Газа, передает «Россия 24».
Зарипова пояснила, что постановка на консульский учет является необязательной процедурой, по этой причине точное количество россиян, которые в данный момент находятся в секторе, назвать нельзя. По ее словам, данные о пострадавших россиянах не поступали.

Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.

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#израиль
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#человек
#учёт
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Миссия ООН посетила Карабах
09 октября 2023, 11:15

Фото: iStock/scaliger

Миссия ООН совершила вторую поездку после проведения в Карабахе локальных антитеррористических мероприятий.
Миссия ООН, которая занимается изучением гуманитарной ситуации и потребностями населения, посетила Карабах, сообщает азербайджанское информационное агентство APA. Ранним утром автомобили миссии ООН проехали из Агдама в Ханкенди (Степанакерт).
 
Первая поездка в регион была совершена 1 октября. По её итогам пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик рассказал на брифинге в Нью-Йорке, что миссия не обнаружила признаков разрушения гражданской инфраструктуры, а именно школ, больниц. При этом все магазины были закрыты. Также члены миссии ООН не услышали сообщений о применении насилия к мирным жителям после того, как было заключено перемирие.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что миссия российских миротворцев в Нагорном Карабахе остаётся востребованной.

По словам Галузина, точка в конфликте еще не поставлена. Он отметил, что присутствие миротворцев является фактором спокойствия для тех людей, которые остались или могут вернуться в Карабах.

Замглавы МИД РФ добавил, что при участии миротворцев происходят контакты между Баку и Степанакертом. Благодаря их участию также решаются тяжелые вопросы, которые связаны с дальнейшем обустройством в Нагорном Карабахе.

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#нагорный карабах
#оон
#новости
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В МИД рассказали, что будет с миротворцами России в Карабахе
Замглавы МИД Галузин: роль российского миротворческого контингента востребована
09 октября 2023, 10:34

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что миссия российских миротворцев в Нагорном Карабахе остаётся востребованной. Об этом сообщает РБК.
По словам Галузина, точка в конфликте еще не поставлена. Он отметил, что присутствие миротворцев является фактором спокойствия для тех людей, которые остались или могут вернуться в Карабах.

Замглавы МИД РФ добавил, что при участии миротворцев происходят контакты между Баку и Степанакертом. Благодаря их участию также решаются тяжелые вопросы, которые связаны с дальнейшем обустройством в Нагорном Карабахе. 

Напомним, мандат российских миротворцев до сих пор не определен, так как Азербайджан отказывается его согласовывать.

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#история
#мид
#азербайджан
#мид рф
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СМИ: партия Шольца потерпела историческое поражение на выборах
Spiegel: партия Шольца СДПГ побила антирекорд на выборах в Гессене, набрав 15,1%
09 октября 2023, 10:21

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Социал-демократическая партия канцлера Германии Олафа Шольца потерпела поражение на региональных выборах в федеральной земле Гессен, побив собственный антирекорд по полученным голосам. Об этом сообщает Spiegel.
По данным издания, самый плохой результат для партии был зафиксирован в 2018 году, однако в этом году проигрыш СДПГ стал рекордно низким — минус 4,7 процентных пункта. По предварительной информации, победил Христианско-демократический союз (ХДС) с 34,6% голосов, второе место заняла правая партия «Альтернатива для Германии», результат которой составил 18,4% голосов.

Напомним, выборы в немецких федеральных землях Бавария и Гессен завершили свою работу в воскресенье, 8 октября.

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В МИД РФ прокомментировали идею Армении заключить соглашение после статута МУС
МИД РФ: Присоединение Армении к Римскому статуту абсолютно недружественный шаг
09 октября 2023, 10:21

Фото: istock / alexis84

Российская Федерация считает, что присоединение Армении к Римскому статуту является абсолютно недружественным шагом. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин в беседе с изданием РБК.

«Мы рассчитывали, что Армения воздержится от такого шага. Те же самые правила МУС допускают, что для тех стран, которые по каким-то причинам не являются подписантами Римского статута, вполне есть возможности обратиться к услугам этого суда, даже не ратифицируя Римский статут», — сообщил замглавы МИД.
Галузин также заявил, что в данной ситуации нет возможностей для того, чтобы серьезно относиться к предложению Армении о подписании двустороннего соглашения. 

Ранее «Радио 1» сообщало, что Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян заявил, что готов подать в отставку. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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