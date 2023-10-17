Песков заявил, что конкурентов в России у Путина нет

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конкурентов в РФ у Путина нет и быть не может. Об этом Песков сообщил журналистам.
Ранее Песков сообщал, что Путин еще не заявлял, что будет выдвигать свою кандидатуру, однако если выдвинет, то реальную конкуренцию ему составить никто не сможет.
Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина для участия в международном форуме «Один пояс, один путь». Глава российского государства пробудет в Пекине два дня — 17 и 18 октября.
Сегодня российский лидер проведет серию двусторонних встреч с руководителями Вьетнама, Лаоса, Таиланда и Монголии.
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Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина для участия в международном форуме «Один пояс, один путь». Глава российского государства пробудет в Пекине два дня — 17 и 18 октября.
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Екатерина Коршунова